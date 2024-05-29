https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье

В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье - РИА Новости, 29.05.2024

В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье

После удара по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области произошла мощная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:28

2024-05-29T07:28

2024-05-29T16:10

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. После удара по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области произошла мощная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников."Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба были на западе города, где находится 430-й арсенал воинской части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени", — сказал собеседник агентства.Город Сарны, как пояснил Лебедев, — серьезный логистический хаб. Местное подполье неоднократно сообщало об иностранцах в городе. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html

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сергей лебедев