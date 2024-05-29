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В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 29.05.2024 (обновлено: 16:10 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье - РИА Новости, 29.05.2024
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье
После удара по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области произошла мощная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:28
2024-05-29T16:10
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. После удара по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области произошла мощная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.&quot;Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба были на западе города, где находится 430-й арсенал воинской части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени&quot;, — сказал собеседник агентства.Город Сарны, как пояснил Лебедев, — серьезный логистический хаб. Местное подполье неоднократно сообщало об иностранцах в городе. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html
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сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье

Подполье: в Ровенской области после удара ВС России сдетонировал арсенал

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. После удара по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области произошла мощная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
«

"Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью. Оба были на западе города, где находится 430-й арсенал воинской части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени", — сказал собеседник агентства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Город Сарны, как пояснил Лебедев, — серьезный логистический хаб. Местное подполье неоднократно сообщало об иностранцах в городе. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее время туда завозили вооружение и боекомплекты.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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