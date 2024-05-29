https://ria.ru/20240529/podpole-1949042914.html

Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев

Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев - РИА Новости, 29.05.2024

Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев

Украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде сказал, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:03

2024-05-29T07:03

2024-05-29T07:17

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде сказал, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, следует из видео, предоставленного РИА Новости пророссийским подпольем. Видео было снято подпольщиками скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. "Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось", - сказал военнослужащий ВСУ. В том же видео военный сообщает, что общие потери в его бригаде составляют 80% погибшими, однако командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.

https://ria.ru/20240121/shturmoviki-1922638099.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины