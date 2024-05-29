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Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев
Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев - РИА Новости, 29.05.2024
Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев
Украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде сказал, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:03
2024-05-29T07:03
2024-05-29T07:17
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде сказал, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, следует из видео, предоставленного РИА Новости пророссийским подпольем. Видео было снято подпольщиками скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. "Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось", - сказал военнослужащий ВСУ. В том же видео военный сообщает, что общие потери в его бригаде составляют 80% погибшими, однако командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинский военный заявил, что готов идти с русскими на Киев
Подполье: украинский военный заявил, что готов идти вместе с русскими на Киев