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Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады - РИА Новости, 29.05.2024
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады
Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:34
2024-05-29T06:34
2024-05-29T07:06
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. Видео разговора было записано скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. "У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших - ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", - сказал военнослужащий ВСУ. В том же видео военные критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование бросает на фронт необученных и неэкипированных солдат.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады
Подполье: украинский военный рассказал о потере 80% состава бригады на фронте