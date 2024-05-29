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Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 29.05.2024 (обновлено: 07:06 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/plennyy-1949042051.html
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады - РИА Новости, 29.05.2024
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады
Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:34
2024-05-29T07:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. Видео разговора было записано скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. "У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших - ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", - сказал военнослужащий ВСУ. В том же видео военные критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование бросает на фронт необученных и неэкипированных солдат.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады

Подполье: украинский военный рассказал о потере 80% состава бригады на фронте

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем.
Видео разговора было записано скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских.
"У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших - ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", - сказал военнослужащий ВСУ.
В том же видео военные критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование бросает на фронт необученных и неэкипированных солдат.
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