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Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады

Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады - РИА Новости, 29.05.2024

Украинский военный пожаловался на потерю 80 процентов состава бригады

Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:34

2024-05-29T06:34

2024-05-29T07:06

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Действующий украинский военный в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады, следует из видео, предоставленного РИА Новости подпольем. Видео разговора было записано скрытно в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. "У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших - ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", - сказал военнослужащий ВСУ. В том же видео военные критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование бросает на фронт необученных и неэкипированных солдат.

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

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в мире, вооруженные силы украины