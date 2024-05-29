https://ria.ru/20240529/peskov-1949158997.html

Песков прокомментировал заявление Польши о применении оружия против России

Песков прокомментировал заявление Польши о применении оружия против России - РИА Новости, 29.05.2024

Песков прокомментировал заявление Польши о применении оружия против России

В Кремле видели сообщения о том, что Польша разрешила Киеву применять оружие для ударов по РФ, это было очевидно, секрета тут не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:54

2024-05-29T15:54

2024-05-29T15:54

россия

польша

киев

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о том, что Польша разрешила Киеву применять оружие для ударов по РФ, это было очевидно, секрета тут не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели заявление. Собственно, здесь это было вполне очевидно и до этого заявления, никаких секретов на этот счёт не было", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже неоднократно говорил, в том числе и вчера на пресс-конференции в Ташкенте, о том, какова будет реакция России в этом случае. Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил в эфире радиостанции Zet, что власти Польши никак не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России.

https://ria.ru/20240215/polsha-1927493395.html

россия

польша

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россия, польша, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире