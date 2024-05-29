https://ria.ru/20240529/peskov-1949110766.html

Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского

Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024

Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:31

2024-05-29T13:31

2024-05-29T13:31

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента Украины истек 20 мая. "Вы журналист, вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как называть нынешний статус Зеленского. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.

https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина