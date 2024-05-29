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Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
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13:31 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/peskov-1949110766.html
Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского
Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:31
2024-05-29T13:31
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента Украины истек 20 мая. "Вы журналист, вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как называть нынешний статус Зеленского. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Украина
Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Зеленского

Песков посоветовал называть Зеленского, сообразуясь с целесообразностью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил на усмотрение журналистов, как называть Владимира Зеленского, срок полномочий которого на посту президента Украины истек 20 мая.
"Вы журналист, вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как называть нынешний статус Зеленского.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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