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Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
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12:49 29.05.2024 (обновлено: 12:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/peskov-1949100524.html
Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского
Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского
Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины прежде всего является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины, заявил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:49
2024-05-29T12:53
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины прежде всего является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ведется дискуссия, и как раз об этом, собственно, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, неоднократно говорил и президент (России Владимир Путин – ред.). Существуют разные точки зрения, но в любом случае, конечно же, это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947376731.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского

Песков назвал вопрос легитимности Зеленского темой юридической квалификации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины прежде всего является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется дискуссия, и как раз об этом, собственно, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, неоднократно говорил и президент (России Владимир Путин – ред.). Существуют разные точки зрения, но в любом случае, конечно же, это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины", - заявил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Кремле прокомментировали вопрос легитимности Зеленского
21 мая, 12:12
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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