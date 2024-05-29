https://ria.ru/20240529/peskov-1949100524.html

Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского

Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024

Песков прокомментировал ситуацию с легитимностью Зеленского

Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины прежде всего является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины, заявил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:49

2024-05-29T12:49

2024-05-29T12:53

украина

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента Украины прежде всего является темой для юридической квалификации правовой системы самой Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ведется дискуссия, и как раз об этом, собственно, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, неоднократно говорил и президент (России Владимир Путин – ред.). Существуют разные точки зрения, но в любом случае, конечно же, это прежде всего тема для квалификации, юридической квалификации правовой системы самой Украины", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947376731.html

украина

россия

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Дарья Буймова

украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин