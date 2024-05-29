https://ria.ru/20240529/peskov-1949100219.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США - РИА Новости, 29.05.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:47

2024-05-29T12:47

2024-05-29T12:59

россия

сша

краснодарский край

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских дронов в Краснодарском крае. "Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских дронов в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20240313/ispytaniya-1932629704.html

россия

сша

краснодарский край

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россия, сша, краснодарский край, дмитрий песков