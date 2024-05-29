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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США - РИА Новости, 29.05.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:47
2024-05-29T12:47
2024-05-29T12:59
россия
сша
краснодарский край
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских дронов в Краснодарском крае. "Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских дронов в Краснодарском крае.
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россия, сша, краснодарский край, дмитрий песков
Россия, США, Краснодарский край, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету