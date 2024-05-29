https://ria.ru/20240529/peskov-1949099040.html
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков
В Кремле очень внимательно наблюдают за дискуссией по поводу предложений по изменениям в налоговую систему России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:43
2024-05-29T12:43
2024-05-29T15:21
политика
россия
дмитрий песков
госдума рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Кремле очень внимательно наблюдают за дискуссией по поводу предложений по изменениям в налоговую систему России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не ожидаем, мы ее наблюдаем. Дискуссия уже ведется. Дискуссия ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем", - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20240520/nalogovaya_reforma-1947071598.html
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политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, налоговые изменения в россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Налоговые изменения в России
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков
Песков: в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе