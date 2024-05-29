Рейтинг@Mail.ru
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/peskov-1949099040.html
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков
В Кремле очень внимательно наблюдают за дискуссией по поводу предложений по изменениям в налоговую систему России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:43
2024-05-29T15:21
политика
россия
дмитрий песков
госдума рф
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Кремле очень внимательно наблюдают за дискуссией по поводу предложений по изменениям в налоговую систему России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не ожидаем, мы ее наблюдаем. Дискуссия уже ведется. Дискуссия ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем", - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20240520/nalogovaya_reforma-1947071598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, госдума рф, налоговые изменения в россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Налоговые изменения в России
В Кремле наблюдают за дискуссией по налоговой системе, заявил Песков

Песков: в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Кремле очень внимательно наблюдают за дискуссией по поводу предложений по изменениям в налоговую систему России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не ожидаем, мы ее наблюдаем. Дискуссия уже ведется. Дискуссия ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем", - сказал журналистам Песков.
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Госдуме начнут публичное обсуждение изменений в налоговой системе
20 мая, 00:14
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковГосдума РФНалоговые изменения в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала