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Песков оценил предложения по изменению налоговой системы - РИА Новости, 29.05.2024
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12:43 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/peskov-1949098878.html
Песков оценил предложения по изменению налоговой системы
Песков оценил предложения по изменению налоговой системы - РИА Новости, 29.05.2024
Песков оценил предложения по изменению налоговой системы
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения по изменениям в налоговой системе России - это серьезная и... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:43
2024-05-29T15:21
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения по изменениям в налоговой системе России - это серьезная и востребованная инициатива в русле концептуальных посылов главы государства Владимира Путина. "Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", - сказал Песков журналистам. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Песков оценил предложения по изменению налоговой системы

Песков назвал предложение по налоговой системе востребованной инициативой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения по изменениям в налоговой системе России - это серьезная и востребованная инициатива в русле концептуальных посылов главы государства Владимира Путина.
"Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 22:23
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Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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