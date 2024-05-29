https://ria.ru/20240529/peskov-1949098878.html

Песков оценил предложения по изменению налоговой системы

Песков оценил предложения по изменению налоговой системы - РИА Новости, 29.05.2024

Песков оценил предложения по изменению налоговой системы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения по изменениям в налоговой системе России - это серьезная и... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:43

2024-05-29T12:43

2024-05-29T15:21

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения по изменениям в налоговой системе России - это серьезная и востребованная инициатива в русле концептуальных посылов главы государства Владимира Путина. "Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному Собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия", - сказал Песков журналистам. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии