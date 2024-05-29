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Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру - РИА Новости, 29.05.2024
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15:12 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/perevody-1949145258.html
Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру
Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:12
2024-05-29T15:12
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главное - это упрощение передачи информации о физлице-инвесторе между профучастниками рынка ценных бумаг, для чего можно будет использовать электронные каналы передачи информации. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно прежним нормам, брокеры и управляющие компании не имели права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен был сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимало много времени.
https://ria.ru/20231019/zakon-1903843013.html
https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html
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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру

Власти упростили физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющему

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде.
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Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого.
Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главное - это упрощение передачи информации о физлице-инвесторе между профучастниками рынка ценных бумаг, для чего можно будет использовать электронные каналы передачи информации.
Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих.
Согласно прежним нормам, брокеры и управляющие компании не имели права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен был сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимало много времени.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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