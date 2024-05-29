https://ria.ru/20240529/perevody-1949145258.html

Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру

Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру - РИА Новости, 29.05.2024

Путин подписал закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:12

2024-05-29T15:12

2024-05-29T15:12

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг другому брокеру или управляющей компании. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главное - это упрощение передачи информации о физлице-инвесторе между профучастниками рынка ценных бумаг, для чего можно будет использовать электронные каналы передачи информации. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно прежним нормам, брокеры и управляющие компании не имели права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен был сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимало много времени.

https://ria.ru/20231019/zakon-1903843013.html

https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф