https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html

Эксперты рассказали, из-за чего в мире уменьшается популяция пчел

Эксперты рассказали, из-за чего в мире уменьшается популяция пчел - РИА Новости, 29.05.2024

Эксперты рассказали, из-за чего в мире уменьшается популяция пчел

Популяция пчел в мире уменьшается из-за использования гербицидов и пестицидов, химикаты приводят к тому, что новые пчелиные матки рождаются все реже, также... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:09

2024-05-29T16:09

2024-05-29T16:09

земля

геннадий зюганов

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Популяция пчел в мире уменьшается из-за использования гербицидов и пестицидов, химикаты приводят к тому, что новые пчелиные матки рождаются все реже, также влияют кислотные дожди, массовая вырубка лесов и другие проблемы с экологией, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Пчелы гибнут от использования гербицидов и пестицидов и от кислотных дождей. Самая большая проблема, что очень редко стали рождаться пчелиные матки. Сама матка из улья вылетает только для спаривания с трутнями, в остальное время ее кормят пчелы, которые могут принести отправленный пестицидами и гербицидами нектар, и матка умирает - рождение пчел остановилось, новая матка не рождается", - сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный. Как пояснил эксперт, все предприятия и сельхозугодья должны предупреждать пчеловодов, что проводят опрыскивания, чтобы пчел могли закрыть на сутки-двое и они не вылетали. Также, по его словам, нарушаются дозировки при обработке полей, саму обработку проводят до дождей, а не после, а вместе с вредителями погибают и пчелы. По мнению независимого эксперта Леонида Хазанова, сокращение численности пчел имеет место в реальности, причем замечено оно было еще 15 лет назад. "Уменьшение популяции пчел на планете из-за массовой вырубки лесов, применения ядохимикатов, загрязнения воздуха и иных причин в принципе может привести к серьезным потерям для глобальной экономики", - отметил он. Работа этих насекомых тесно связана с экосистемой планеты: они опыляют не только дикие, но и сельскохозяйственные растения, и альтернативы им нет, продолжил эксперт. Он добавил, что за один день рой пчел может опылить до 2 миллионов цветков и никакая машина, а человек тем более, не смогут сделать то же самое. "Для восполнение популяции пчел нужна реализация комплекса мер, начиная от их разведения и заканчивая уменьшением использования химических пестицидов", - дополнил Хазанов. Во вторник лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что гибель пчел - самая большая катастрофа в мире, в южном полушарии Земли уже погибла половина пчел.

https://ria.ru/20231019/pchely-1903854548.html

https://ria.ru/20231213/med-1915468736.html

https://ria.ru/20231116/pchela-1909800931.html

земля

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земля, геннадий зюганов