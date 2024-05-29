https://ria.ru/20240529/panin-1949152873.html

Алексея Панина* внесли в список террористов

Алексея Панина* внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024

Алексея Панина* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:39

2024-05-29T15:39

2024-05-29T15:52

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

алексей панин

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Панин Алексей Вячеславович*, 10.09.1977 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей панин, россия, общество