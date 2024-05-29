https://ria.ru/20240529/panin-1949152873.html
Алексея Панина* внесли в список террористов
Алексея Панина* внесли в список террористов - РИА Новости, 29.05.2024
Алексея Панина* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:39
2024-05-29T15:39
2024-05-29T15:52
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
алексей панин
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Панин Алексей Вячеславович*, 10.09.1977 г.р., г. Москва", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей панин, россия, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Алексей Панин, Россия, Общество
Алексея Панина* внесли в список террористов
Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов