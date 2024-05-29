https://ria.ru/20240529/pamyatnik-1949088211.html

В Чувашии проверят сообщение о сносе памятника Неизвестному солдату

В Чувашии проверят сообщение о сносе памятника Неизвестному солдату - РИА Новости, 29.05.2024

В Чувашии проверят сообщение о сносе памятника Неизвестному солдату

Сотрудники следственного управления СК РФ по Чувашии проводят доследственную проверку после сноса памятника Неизвестному солдату в одном из сел республики,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:46

2024-05-29T11:46

2024-05-29T12:01

происшествия

жкх

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Чувашии проводят доследственную проверку после сноса памятника Неизвестному солдату в одном из сел республики, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях было опубликовано сделанное в селе Русская Сорма Аликовского округа фото снесенного памятника Неизвестному солдату, который простоял более 50 лет. "Посмотрите, как обошлись с останками памятника… Рядом с памятником есть небольшой овражек, туда все выбросили и сверху завалили землёй, голова лежит отдельно и ещё и другие части памятника… Душа кровью обливается", - написала местная жительница. "Организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители и представители местных органов власти, истребована необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии организована проверку, в ходе которой будут установлены причины ненадлежащих работ по демонтажу объекта, в том числе уборке оставшихся частей памятника. Также прокуратура даст оценку планам местной администрации по созданию нового мемориального постамента с использованием системы инициативного бюджетного софинансирования, на что пожаловались местные жители, написавшие в соцсетях, что "с населения был объявлен сбор денег". По информации органов местного самоуправления, демонтаж постамента был вызван множественными трещинами в фундаменте, а также потерей несущей способности его подпорной стенки, скульптура не подлежала восстановлению.

https://ria.ru/20240407/delo-1938332002.html

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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф)