https://ria.ru/20240529/pakistan-1949048670.html
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 29.05.2024
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:20
2024-05-29T08:20
2024-05-29T08:20
в мире
белуджистан
кветта
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_e5b233204278bff0f6e2c97fc8c73a82.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. "По предварительным данным, по меньшей мере 20 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся в Уошуке, Белуджистан", - сообщает телеканал. Вместе с тем, по данным газеты Daily Pakistan, в результате аварии погибли 28 человек, около 20 пострадали. Согласно предварительным данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости, среди погибших есть женщины и дети. Отмечается, что у автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся. Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и местная администрация, спасательная операция продолжается. Как отмечают представители спасательных служб, некоторые жертвы уже опознаны, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.
https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html
https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html
белуджистан
кветта
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5691f8d37ae52ccc7adbf72ea9fd9fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белуджистан, кветта, пакистан
В мире, Белуджистан, Кветта, Пакистан
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
В Пакистане при аварии автобуса погибли не менее 20 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости.
Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn
.
"По предварительным данным, по меньшей мере 20 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся в Уошуке, Белуджистан", - сообщает телеканал.
Вместе с тем, по данным газеты Daily Pakistan, в результате аварии погибли 28 человек, около 20 пострадали.
Согласно предварительным данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости, среди погибших есть женщины и дети. Отмечается, что у автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся.
Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта
.
На место происшествия прибыли спасатели, полиция и местная администрация, спасательная операция продолжается. Как отмечают представители спасательных служб, некоторые жертвы уже опознаны, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.