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В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 29.05.2024
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08:20 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pakistan-1949048670.html
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 29.05.2024
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:20
2024-05-29T08:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. "По предварительным данным, по меньшей мере 20 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся в Уошуке, Белуджистан", - сообщает телеканал. Вместе с тем, по данным газеты Daily Pakistan, в результате аварии погибли 28 человек, около 20 пострадали. Согласно предварительным данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости, среди погибших есть женщины и дети. Отмечается, что у автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся. Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и местная администрация, спасательная операция продолжается. Как отмечают представители спасательных служб, некоторые жертвы уже опознаны, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.
https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html
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в мире, белуджистан, кветта, пакистан
В мире, Белуджистан, Кветта, Пакистан
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

В Пакистане при аварии автобуса погибли не менее 20 человек

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn.
"По предварительным данным, по меньшей мере 20 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся в Уошуке, Белуджистан", - сообщает телеканал.
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Вместе с тем, по данным газеты Daily Pakistan, в результате аварии погибли 28 человек, около 20 пострадали.
Согласно предварительным данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости, среди погибших есть женщины и дети. Отмечается, что у автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся.
Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта.
На место происшествия прибыли спасатели, полиция и местная администрация, спасательная операция продолжается. Как отмечают представители спасательных служб, некоторые жертвы уже опознаны, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.
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