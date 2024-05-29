https://ria.ru/20240529/pakistan-1949048670.html

В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 29.05.2024

В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:20

2024-05-29T08:20

2024-05-29T08:20

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белуджистан

кветта

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и несколько десятков пострадали при аварии пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. "По предварительным данным, по меньшей мере 20 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся в Уошуке, Белуджистан", - сообщает телеканал. Вместе с тем, по данным газеты Daily Pakistan, в результате аварии погибли 28 человек, около 20 пострадали. Согласно предварительным данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости, среди погибших есть женщины и дети. Отмечается, что у автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся. Автобус следовал из Турбата – второго по численности города провинции Белуджистан – в столицу провинции, город Кветта. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и местная администрация, спасательная операция продолжается. Как отмечают представители спасательных служб, некоторые жертвы уже опознаны, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.

https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html

https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белуджистан, кветта, пакистан