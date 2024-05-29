https://ria.ru/20240529/orden-1949240925.html

Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.05.2024

Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством"... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:43

2024-05-29T23:43

2024-05-29T23:53

общество

россия

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572744377_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_5d86923930be63e29c52afc86751877d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кропачева Николая Михайловича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в документе. Кропачев в 2008 году на конференции трудового коллектива СПбГУ был избран ректором университета. Указом президента РФ трижды назначен на должность ректора СПбГУ: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.

https://ria.ru/20240125/gramota-1923516745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет