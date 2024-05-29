Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил ректора СПбГУ Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРектор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кропачева Николая Михайловича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в документе.
Кропачев в 2008 году на конференции трудового коллектива СПбГУ был избран ректором университета. Указом президента РФ трижды назначен на должность ректора СПбГУ: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.
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