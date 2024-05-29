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Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.05.2024
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23:43 29.05.2024 (обновлено: 23:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/orden-1949240925.html
Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 29.05.2024
Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством"... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:43
2024-05-29T23:53
общество
россия
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кропачева Николая Михайловича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в документе. Кропачев в 2008 году на конференции трудового коллектива СПбГУ был избран ректором университета. Указом президента РФ трижды назначен на должность ректора СПбГУ: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.
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общество, россия, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет
Путин наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил ректора СПбГУ Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРектор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кропачева Николая Михайловича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в документе.
Кропачев в 2008 году на конференции трудового коллектива СПбГУ был избран ректором университета. Указом президента РФ трижды назначен на должность ректора СПбГУ: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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