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Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе - РИА Новости, 29.05.2024
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23:49 29.05.2024 (обновлено: 23:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/orban-1949241332.html
Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе
Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе - РИА Новости, 29.05.2024
Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для ЕС является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов населения. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:49
2024-05-29T23:50
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венгрия
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для ЕС является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов населения. Французское издание Point спросило у Орбана, считает ли он главной угрозой для Европы Россию или, по выражению лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, "европейское сверхгосударство под руководством Еврокомиссии". "Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он. Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее. Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться. Орбан ранее назвал Венгрию Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "занять" Брюссель на выборах в Европарламент. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948637470.html
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в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, марин ле пен, джорджа мелони, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Марин Ле Пен, Джорджа Мелони, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе

Орбан: Европе угрожает не Россия, а руководство ЕС, погрязшее в идеологии

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для ЕС является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов населения.
Французское издание Point спросило у Орбана, считает ли он главной угрозой для Европы Россию или, по выражению лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, "европейское сверхгосударство под руководством Еврокомиссии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории
Вчера, 22:42
"Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он.
Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее.
Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться.
Орбан ранее назвал Венгрию Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "занять" Брюссель на выборах в Европарламент.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже
17 апреля, 02:20
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Плакаты в поддержку венгерского премьера Виктора Орбана в Будапеште
В Будапеште появились плакаты на тему "войны и мира" с Орбаном
27 мая, 14:05
 
В миреБрюссельВенгрияЕвропаВиктор ОрбанМарин Ле ПенДжорджа МелониЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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