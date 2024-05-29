https://ria.ru/20240529/orban-1949241332.html

Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе

Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе - РИА Новости, 29.05.2024

Орбан назвал руководство ЕС главной угрозой Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для ЕС является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов населения. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:49

2024-05-29T23:49

2024-05-29T23:50

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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для ЕС является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов населения. Французское издание Point спросило у Орбана, считает ли он главной угрозой для Европы Россию или, по выражению лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, "европейское сверхгосударство под руководством Еврокомиссии". "Европе не грозит военная опасность. Самым опасным, на мой взгляд, остается идеологическое руководство Евросоюза. В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям. Это странно. Для меня наша первая миссия - служить интересам наших наций", - сказал он. Орбан отметил, что лидеры других стран предпочитают защищать концепцию "открытого общества", которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности, и выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее. Венгерский премьер добавил, что "будущее сторонников суверенитета и вообще правых в Европе зависит от двух женщин" - Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться. Орбан ранее назвал Венгрию Давидом, которого следует избегать Голиафу, и для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, Венгрии надо "занять" Брюссель на выборах в Европарламент. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948637470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, марин ле пен, джорджа мелони, евросоюз, европарламент, еврокомиссия