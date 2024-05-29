https://ria.ru/20240529/orban-1949237375.html

Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС и не вступает в БРИКС

Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС и не вступает в БРИКС - РИА Новости, 29.05.2024

Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС и не вступает в БРИКС

Венгрия не выходит из Евросоюза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта идет на европейский рынок, заявил премьер-министр страны Виктор РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T22:59

2024-05-29T22:59

2024-05-29T22:59

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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Венгрия не выходит из Евросоюза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта идет на европейский рынок, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Французское издание Point спросило у Орбана, почему Будапешт не выходит из ЕС и не вступает в БРИКС, если Китай догоняет по размеру инвестиций в Венгрию Германию. "Мы остаемся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идет на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока", - сказал он. Орбан также отметил, что Венгрия "обладает уникальными возможностями, позволяющими ей стать мостом между Востоком и Западом", поскольку на территории страны сотрудничают "передовые восточные и западные технологии, например, китайский аккумуляторный завод и завод BMW". Ранее венгерский премьер заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его. Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан говорил, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия заинтересована в росте взаимного торгового оборота и расширении экономического сотрудничества со странами БРИКС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

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https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

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Наталья Макарова

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