Орбан объяснил, почему Венгрия не выходит из ЕС и не вступает в БРИКС
Орбан: Венгрия остается в ЕС, потому что 75% ее экспорта идет на единый рынок
Виктор Орбан. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Венгрия не выходит из Евросоюза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта идет на европейский рынок, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
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"Мы остаемся в ЕС, потому что 75% нашего экспорта идет на единый рынок. Это жизненно важно для нашей открытой экономики с населением 10 миллионов человек. Мы часть Запада, даже если мы родом с Востока", - сказал он.
Ранее венгерский премьер заявлял, что "по горло сыт Брюсселем", но намерен не покидать Евросоюз, а, наоборот, собрать сторонников и улучшить его.
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
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Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан говорил, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия заинтересована в росте взаимного торгового оборота и расширении экономического сотрудничества со странами БРИКС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.