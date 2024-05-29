https://ria.ru/20240529/opros-1949161167.html
Больше половины американцев считает, что страна в упадке, показал опрос
Больше половины американцев считает, что страна в упадке, показал опрос - РИА Новости, 29.05.2024
Больше половины американцев считает, что страна в упадке, показал опрос
Как минимум половина избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, при этом более 60% из них считают, что США... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:04
2024-05-29T16:04
2024-05-29T16:04
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Как минимум половина избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, при этом более 60% из них считают, что США "находятся в упадке", следует из результатов опроса, проведенного компанией Blueprint и попавшего в распоряжение портала Semafor. По данным опроса, около 65% респондентов согласились с утверждением, что "почти все" американские политики "коррумпированы и зарабатывают на политике деньги", в то время как лишь 7% опрошенных не согласились с ним. Также 64% респондентов поддержали тезис, что США находятся в упадке. Вместе с тем, 51% опрошенных избирателей согласились с мнением, что политическая система США "не работает" для таких людей, как они, а 49% респондентов согласились с тем, что выборы в стране не представляют их интересы. Также опрос показывает, что 54% избирателей безотносительно их политических взглядов считают, что США "катятся под откос". Ведущий специалист Blueprint Эван Рот Смит, комментируя опрос, заявил, что молодые избиратели в США видят "умирающую империю, которую возглавляют нехорошие люди". Опрос проводился с 27 по 29 апреля онлайн, в нем приняли участие 943 зарегистрированных избирателя в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не превышает 5,8 процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://rsport.ria.ru/20240529/monson-1949042212.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Больше половины американцев считает, что страна в упадке, показал опрос
Semafor: 60% американцев считают, что США находятся в упадке
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Как минимум половина избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, при этом более 60% из них считают, что США "находятся в упадке", следует из результатов опроса, проведенного компанией Blueprint и попавшего в распоряжение портала Semafor.
По данным опроса, около 65% респондентов согласились с утверждением, что "почти все" американские политики "коррумпированы и зарабатывают на политике деньги", в то время как лишь 7% опрошенных не согласились с ним. Также 64% респондентов поддержали тезис, что США находятся в упадке. Вместе с тем, 51% опрошенных избирателей согласились с мнением, что политическая система США "не работает" для таких людей, как они, а 49% респондентов согласились с тем, что выборы в стране не представляют их интересы.
Также опрос показывает, что 54% избирателей безотносительно их политических взглядов считают, что США "катятся под откос". Ведущий специалист Blueprint Эван Рот Смит, комментируя опрос, заявил, что молодые избиратели в США видят "умирающую империю, которую возглавляют нехорошие люди".
Опрос проводился с 27 по 29 апреля онлайн, в нем приняли участие 943 зарегистрированных избирателя в возрасте от 18 до 30 лет. Статистическая погрешность не превышает 5,8 процентных пункта.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден
, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп
. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.