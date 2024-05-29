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ООН умерла как организация, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2024
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12:27 29.05.2024 (обновлено: 12:43 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/oon-1949096432.html
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.05.2024
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган
ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников, организация мертва, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:27
2024-05-29T12:43
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников, организация мертва, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании своей партии в парламенте."Картины из Рафаха невыносимы. Нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу. Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несёте такую же ответственность за этот геноцид, как и они (Израиль). Потому что вы молчали. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут", - заявил турецкий лидер, при этом оскорбительно высказавшись в адрес премьера Израиля Биньямина НетаньяхуПо его словам, ООН стала организацией, от которой нет толку."ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", - сказал турецкий лидер.
РИА Новости
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оон
ООН
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган

Эрдоган назвал ООН "мертвой духом" организацией из-за бездействия в Газе

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников, организация мертва, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании своей партии в парламенте.
"Картины из Рафаха невыносимы. Нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу. Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несёте такую же ответственность за этот геноцид, как и они (Израиль). Потому что вы молчали. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут", - заявил турецкий лидер, при этом оскорбительно высказавшись в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
По его словам, ООН стала организацией, от которой нет толку.
"ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (пять постоянных членов Совбеза ООН - ред.)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом", - сказал турецкий лидер.
 
ООН
 
 
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