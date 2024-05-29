https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение

Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:22

2024-05-29T21:22

2024-05-29T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. На одной стороне здания республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора выбиты все стекла, повреждён фасад. "Здесь вылетели окна. Тут и санстанция, и ЖЭК рядышком. Сейчас вот пешком направляюсь в сторону дома вот этими окольными обходными путями", - рассказала местная жительница Марина. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 17 единиц различных боеприпасов. Повреждения получил один жилой дом.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк