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ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:22 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:22
2024-05-29T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. На одной стороне здания республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора выбиты все стекла, повреждён фасад. "Здесь вылетели окна. Тут и санстанция, и ЖЭК рядышком. Сейчас вот пешком направляюсь в сторону дома вот этими окольными обходными путями", - рассказала местная жительница Марина. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 17 единиц различных боеприпасов. Повреждения получил один жилой дом.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение

Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка пострадало при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости.
На одной стороне здания республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора выбиты все стекла, повреждён фасад.
«
"Здесь вылетели окна. Тут и санстанция, и ЖЭК рядышком. Сейчас вот пешком направляюсь в сторону дома вот этими окольными обходными путями", - рассказала местная жительница Марина.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 17 единиц различных боеприпасов. Повреждения получил один жилой дом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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