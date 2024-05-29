https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:22
2024-05-29T21:22
2024-05-29T21:22
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. На одной стороне здания республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора выбиты все стекла, повреждён фасад. "Здесь вылетели окна. Тут и санстанция, и ЖЭК рядышком. Сейчас вот пешком направляюсь в сторону дома вот этими окольными обходными путями", - рассказала местная жительница Марина. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 17 единиц различных боеприпасов. Повреждения получил один жилой дом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
Медицинское учреждение в Киевском районе Донецка пострадало при обстреле ВСУ