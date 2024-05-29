https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html

Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей

Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей - РИА Новости, 29.05.2024

Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей

Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:47

2024-05-29T13:47

2024-05-29T14:50

экономика

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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год семьи

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1400 до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с трех до шести тысяч. По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов) нарастающим итогом с начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право. Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей. Внести соответствующие изменения распорядился президент Владимир Путин, они есть в перечне поручений для реализации послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), год семьи, социальный навигатор, детские вопросы