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Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей - РИА Новости, 29.05.2024
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13:47 29.05.2024 (обновлено: 14:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html
Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей
Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей - РИА Новости, 29.05.2024
Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей
Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:47
2024-05-29T14:50
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
специальная военная операция на украине
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1400 до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с трех до шести тысяч. По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов) нарастающим итогом с начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право. Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей. Внести соответствующие изменения распорядился президент Владимир Путин, они есть в перечне поручений для реализации послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Специальная военная операция на Украине, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей

Минфин предложил вдвое увеличить стандартные вычеты по НДФЛ на детей

© iStock.com / skynesherСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / skynesher
Семья гуляет в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1400 до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с трех до шести тысяч.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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00:47
По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов) нарастающим итогом с начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право.
Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей.
Внести соответствующие изменения распорядился президент Владимир Путин, они есть в перечне поручений для реализации послания Федеральному собранию.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Год семьиСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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