https://ria.ru/20240529/nauka-1949106085.html

В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН

В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН - РИА Новости, 29.05.2024

В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН

Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:16

2024-05-29T13:16

2024-05-29T13:16

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

дмитрий песков

наука

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский совет академии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам Общее собрание Российской академии наук открылось во вторник в Москве, на нем обсудили последние достижения отечественной фундаментальной науки. Это собрание посвятили 300-летию РАН.

https://ria.ru/20240528/uchenye-1948839619.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, наука, москва