Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:16 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/nauka-1949106085.html
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН - РИА Новости, 29.05.2024
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН
Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:16
2024-05-29T13:16
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
дмитрий песков
наука
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653924_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2aa5a756fdc41d2a60c3a46c9b03df81.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский совет академии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам Общее собрание Российской академии наук открылось во вторник в Москве, на нем обсудили последние достижения отечественной фундаментальной науки. Это собрание посвятили 300-летию РАН.
https://ria.ru/20240528/uchenye-1948839619.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575653924_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_963a6f92b2a99bc3db0239e38b108c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, наука, москва
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Дмитрий Песков, Наука, Москва
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН

В Кремле сообщат, когда Путин примет решение о попечительском совете РАН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на здание президиума Российской академии наук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский совет академии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам
Общее собрание Российской академии наук открылось во вторник в Москве, на нем обсудили последние достижения отечественной фундаментальной науки. Это собрание посвятили 300-летию РАН.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев
Вчера, 11:09
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукДмитрий ПесковНаукаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала