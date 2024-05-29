https://ria.ru/20240529/nauka-1949106085.html
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН - РИА Новости, 29.05.2024
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН
Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:16
2024-05-29T13:16
2024-05-29T13:16
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
дмитрий песков
наука
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о решении президента РФ Владимира Путина касательно предложения общего совета Российской академии наук (РАН) создать и возглавить попечительский совет академии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам Общее собрание Российской академии наук открылось во вторник в Москве, на нем обсудили последние достижения отечественной фундаментальной науки. Это собрание посвятили 300-летию РАН.
https://ria.ru/20240528/uchenye-1948839619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, наука, москва
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Дмитрий Песков, Наука, Москва
В Кремле сообщат о решении Путина по попечительскому совету РАН
В Кремле сообщат, когда Путин примет решение о попечительском совете РАН