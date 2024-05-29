https://ria.ru/20240529/nato-1949204596.html

НАТО рассмотрит необходимость назначения представителя по Украине

НАТО рассмотрит необходимость назначения представителя по Украине - РИА Новости, 29.05.2024

НАТО рассмотрит необходимость назначения представителя по Украине

Союзники по НАТО рассмотрят необходимость назначения представителя по Украине для координации поддержки Киева в рамках альянса, сообщила в среду представитель... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:56

2024-05-29T18:56

2024-05-29T18:56

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Союзники по НАТО рассмотрят необходимость назначения представителя по Украине для координации поддержки Киева в рамках альянса, сообщила в среду представитель США в организации Джулианн Смит. "Третьим аспектом будет обсуждение того, есть ли необходимость в назначении какого-то рода представителя, который бы помогал управлять различными усилиями (по помощи Украине - ред.), в рамках альянса НАТО", - сказала постпред США при Североатлантическом альянсе в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей НАТО в Праге. По словам дипломата, Украина станет главной темой предстоящего заседания. Представитель США отметила, что, хотя на предстоящем в Вашингтоне в июле саммите НАТО "приглашение (Украины в альянс - ред.) маловероятно", союзники "сконцентрированы на том, чтобы обеспечить поддержку, которая поможет выстроить мост к членству (в НАТО - ред.)". Она заявила, что "декларация саммита будет включать формулировки о желаемом членстве Украины и не будет выглядеть точно также, как заявление прошлого года". Ранее сообщалось, что в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также проведет переговоры с главой чешского МИД Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками Чехии для обсуждения поддержки Украины, модернизацию в области обороны и укрепление энергетических связей.

https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html

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