НАТО рассмотрит необходимость назначения представителя по Украине
Постпред Смит: НАТО рассмотрит необходимость назначения представителя по Украине
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Союзники по НАТО рассмотрят необходимость назначения представителя по Украине для координации поддержки Киева в рамках альянса, сообщила в среду представитель США в организации Джулианн Смит.
"Третьим аспектом будет обсуждение того, есть ли необходимость в назначении какого-то рода представителя, который бы помогал управлять различными усилиями (по помощи Украине - ред.), в рамках альянса НАТО", - сказала постпред США при Североатлантическом альянсе в связи с предстоящей 30-31 мая неформальной министерской встречей НАТО в Праге.
По словам дипломата, Украина станет главной темой предстоящего заседания.
Представитель США отметила, что, хотя на предстоящем в Вашингтоне в июле саммите НАТО "приглашение (Украины в альянс - ред.) маловероятно", союзники "сконцентрированы на том, чтобы обеспечить поддержку, которая поможет выстроить мост к членству (в НАТО - ред.)". Она заявила, что "декларация саммита будет включать формулировки о желаемом членстве Украины и не будет выглядеть точно также, как заявление прошлого года".
Ранее сообщалось, что в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также проведет переговоры с главой чешского МИД Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками Чехии для обсуждения поддержки Украины, модернизацию в области обороны и укрепление энергетических связей.