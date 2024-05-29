https://ria.ru/20240529/nalogi-1949148946.html

Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт

Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2024

Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт

Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:26

экономика

анна федорова

министерство финансов рф (минфин россии)

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. "Потребность в прогрессивной шкале, на мой взгляд, существует уже давно. При этом это достаточно щадящие изменения: для людей с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц ничего не изменится", - сказала Федорова. Данные изменения весьма справедливые, отмечает эксперт. Более того, изменения, которые вступают в силу, даже россияне, которые начинают платить налог в 15% (зарплата превышающая 200 тысяч рублей в месяц), практически не почувствуют изменений, добавила она. "Если я не ошибаюсь, больше 95% людей, которые платят НДФЛ, действительно зарабатывают меньше 200 тысяч рублей. А две эти категории – те кто платят 13% и 15% - это подавляющее большинство налогоплательщиков", - заявила эксперт ЭИСИ. Федорова отмечает, что деньги, полученные от внедрения новой шкалы налогов, пойдут в первую очередь на реализацию национальных проектов, в том числе новых нацпроектов, на обновление инфраструктуры, на различные вложения, которые влияют на качество жизни в целом. Такие изменения смогут почувствовать на себе все россияне, не зависимости от их зарплат, констатирует она. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, анна федорова, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии