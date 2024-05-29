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Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2024
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15:23 29.05.2024 (обновлено: 15:26 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949148946.html
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2024
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт
Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:23
2024-05-29T15:26
экономика
анна федорова
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. "Потребность в прогрессивной шкале, на мой взгляд, существует уже давно. При этом это достаточно щадящие изменения: для людей с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц ничего не изменится", - сказала Федорова. Данные изменения весьма справедливые, отмечает эксперт. Более того, изменения, которые вступают в силу, даже россияне, которые начинают платить налог в 15% (зарплата превышающая 200 тысяч рублей в месяц), практически не почувствуют изменений, добавила она. "Если я не ошибаюсь, больше 95% людей, которые платят НДФЛ, действительно зарабатывают меньше 200 тысяч рублей. А две эти категории – те кто платят 13% и 15% - это подавляющее большинство налогоплательщиков", - заявила эксперт ЭИСИ. Федорова отмечает, что деньги, полученные от внедрения новой шкалы налогов, пойдут в первую очередь на реализацию национальных проектов, в том числе новых нацпроектов, на обновление инфраструктуры, на различные вложения, которые влияют на качество жизни в целом. Такие изменения смогут почувствовать на себе все россияне, не зависимости от их зарплат, констатирует она. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html
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экономика, анна федорова, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Анна Федорова, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт

Политолог: деньги от новой шкалы налогов пойдут в первую очередь на нацпроекты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.
"Потребность в прогрессивной шкале, на мой взгляд, существует уже давно. При этом это достаточно щадящие изменения: для людей с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц ничего не изменится", - сказала Федорова.
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Данные изменения весьма справедливые, отмечает эксперт. Более того, изменения, которые вступают в силу, даже россияне, которые начинают платить налог в 15% (зарплата превышающая 200 тысяч рублей в месяц), практически не почувствуют изменений, добавила она.
«
"Если я не ошибаюсь, больше 95% людей, которые платят НДФЛ, действительно зарабатывают меньше 200 тысяч рублей. А две эти категории – те кто платят 13% и 15% - это подавляющее большинство налогоплательщиков", - заявила эксперт ЭИСИ.
Федорова отмечает, что деньги, полученные от внедрения новой шкалы налогов, пойдут в первую очередь на реализацию национальных проектов, в том числе новых нацпроектов, на обновление инфраструктуры, на различные вложения, которые влияют на качество жизни в целом. Такие изменения смогут почувствовать на себе все россияне, не зависимости от их зарплат, констатирует она.
Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Прогрессивная шкала налогообложения
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Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ЭкономикаАнна ФедороваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в России
 
 
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