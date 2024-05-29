https://ria.ru/20240529/nalogi-1949148946.html
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт - РИА Новости, 29.05.2024
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт
Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:23
2024-05-29T15:23
2024-05-29T15:26
экономика
анна федорова
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. "Потребность в прогрессивной шкале, на мой взгляд, существует уже давно. При этом это достаточно щадящие изменения: для людей с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц ничего не изменится", - сказала Федорова. Данные изменения весьма справедливые, отмечает эксперт. Более того, изменения, которые вступают в силу, даже россияне, которые начинают платить налог в 15% (зарплата превышающая 200 тысяч рублей в месяц), практически не почувствуют изменений, добавила она. "Если я не ошибаюсь, больше 95% людей, которые платят НДФЛ, действительно зарабатывают меньше 200 тысяч рублей. А две эти категории – те кто платят 13% и 15% - это подавляющее большинство налогоплательщиков", - заявила эксперт ЭИСИ. Федорова отмечает, что деньги, полученные от внедрения новой шкалы налогов, пойдут в первую очередь на реализацию национальных проектов, в том числе новых нацпроектов, на обновление инфраструктуры, на различные вложения, которые влияют на качество жизни в целом. Такие изменения смогут почувствовать на себе все россияне, не зависимости от их зарплат, констатирует она. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анна федорова, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Анна Федорова, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Потребность в прогрессивной шкале налогов существует давно, считает эксперт
Политолог: деньги от новой шкалы налогов пойдут в первую очередь на нацпроекты
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Необходимость ввода прогрессивной шкалы налогообложения существует уже давно, при этом для большинства граждан ничего не изменится, рассказала РИА Новости политолог и эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.
"Потребность в прогрессивной шкале, на мой взгляд, существует уже давно. При этом это достаточно щадящие изменения: для людей с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц ничего не изменится", - сказала Федорова.
Данные изменения весьма справедливые, отмечает эксперт. Более того, изменения, которые вступают в силу, даже россияне, которые начинают платить налог в 15% (зарплата превышающая 200 тысяч рублей в месяц), практически не почувствуют изменений, добавила она.
«
"Если я не ошибаюсь, больше 95% людей, которые платят НДФЛ, действительно зарабатывают меньше 200 тысяч рублей. А две эти категории – те кто платят 13% и 15% - это подавляющее большинство налогоплательщиков", - заявила эксперт ЭИСИ.
Федорова отмечает, что деньги, полученные от внедрения новой шкалы налогов, пойдут в первую очередь на реализацию национальных проектов, в том числе новых нацпроектов, на обновление инфраструктуры, на различные вложения, которые влияют на качество жизни в целом. Такие изменения смогут почувствовать на себе все россияне, не зависимости от их зарплат, констатирует она.
Во вторник Минфин о
бнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.