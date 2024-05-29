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Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям - РИА Новости, 29.05.2024
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11:02 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949074937.html
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям - РИА Новости, 29.05.2024
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:02
2024-05-29T15:21
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. &quot;Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы&quot;, — уточнили в пресс-службе.Пакет изменений рассмотрят на заседании правительства в четверг, 30 мая.После этого работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, добавили в пресс-службе.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям

Пакет изменений по совершенствованию налоговой системы рассмотрят 30 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram.
«

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", — уточнили в пресс-службе.

Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
Пакет изменений рассмотрят на заседании правительства в четверг, 30 мая.
После этого работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, добавили в пресс-службе.
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08:00

Прогрессивная шкала НДФЛ

Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.
Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
Новая система будет пятиступенчатой:
  • базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;
  • при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;
  • доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;
  • при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;
  • доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.
Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.
При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный НДФЛ
Вчера, 22:03
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФНалоговые изменения в России
 
 
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