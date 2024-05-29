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Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям - РИА Новости, 29.05.2024
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:02
2024-05-29T11:02
2024-05-29T15:21
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", — уточнили в пресс-службе.Пакет изменений рассмотрят на заседании правительства в четверг, 30 мая.После этого работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, добавили в пресс-службе.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям
Пакет изменений по совершенствованию налоговой системы рассмотрят 30 мая
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram
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"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", — уточнили в пресс-службе.
Пакет изменений рассмотрят на заседании правительства в четверг, 30 мая.
После этого работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы
совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, добавили в пресс-службе.
Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.
Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
Новая система будет пятиступенчатой:
- базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;
- при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;
- доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;
- при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;
- доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.
Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.
При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.