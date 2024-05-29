https://ria.ru/20240529/nalogi-1949074937.html

Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям

Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям - РИА Новости, 29.05.2024

Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:02

2024-05-29T11:02

2024-05-29T15:21

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

налоговые изменения в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875265194_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_3ec34ca767a097496fae8e14ae01c615.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщил кабмин в Telegram. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы", — уточнили в пресс-службе.Пакет изменений рассмотрят на заседании правительства в четверг, 30 мая.После этого работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, добавили в пресс-службе.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html

https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии