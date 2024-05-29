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"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов - РИА Новости, 29.05.2024
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08:00 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html
"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов
"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов - РИА Новости, 29.05.2024
"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов
Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:00
2024-05-29T15:21
экономика
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в зависимости от дохода. Есть и другие изменения. Обо всех нюансах — в материале РИА Новости.Зачем меняют?Как отметил министр финансов Антон Силуанов, принятие законопроекта даст бюджету в 2025 году порядка 2,6 триллиона рублей.Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в ведомстве, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее.На прошлой неделе в Госдуме это обсуждали. Конкретных цифр не называли, но подчеркнули, что налоги повысятся не для всех.В первую очередь власти хотят избавить от этого семьи с двумя и более детьми, малоимущих, а также средний класс. "Основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Сколько заплатят граждане?И вот теперь сообщили цифры. Минфин внес в правительство соответствующий пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы."При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — сказал Силуанов.В Минфине подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет.Почти во всему СНГ плоская шкала подоходного налога. Ставки — от десяти процентов в Туркмении до 20% в Армении. В некоторых странах ЕС, например в Румынии, также действует общая ставка — 20%. Однако обычно шкала прогрессивная: в Великобритании — от 20 до 45%, Германии — от 14 до 45%, Турции — от 15 до 40%.Минфин предложил такую схему:Таким образом, изменения коснутся только тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным финансового ведомства, таких всего 3,2%.Причем повышенным налогом облагается не вся сумма, а только превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%. То есть человек, зарабатывающий, скажем, 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно лишь тысячу рублей.Что касается доходов от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости, то тут при превышении 2,4 миллиона — 15% без дальнейшей прогрессии.Исключения из правилУчастники СВО — исключение, для них все останется по-прежнему.Семьям с детьми, имеющим доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, полагается налоговый вычет. Для них фактическая ставка НДФЛ — всего шесть процентов.Кроме того, на налоговый вычет могут претендовать те, кто сдает нормы ГТО, и люди, проходящие диспансеризацию.Сколько заплатит бизнес?Для организаций ставку увеличат до 25%. Сейчас она — 20%, одна из самых низких в мире. Повышение позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью.Кроме того, планируют проработать систему налоговых вычетов. "Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", — указано в материалах Минфина.А для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), налогооблагаемую базу сократят на 0,5%.Существенно повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для отрасли "добыча железа" — на 15%. Для производства калийных минеральных удобрений — в 2,3 раза, выпуска минеральных удобрений из апатитовых и фосфоритовых руд — вдвое.А для производителей азотных удобрений предусмотрели акциз в 1200 рублей за тысячу кубометров на приобретение газа для получения аммиака.Пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) поднимут с 265,8 до 450 миллионов рублей. Повышенные же ставки отменят: останутся шесть процентов при базе "доходы" и 15% ("доходы минус расходы"). А компании с доходом более 60 миллионов рублей за налоговый период обяжут платить НДС.Также для малого производственного бизнеса снизят страховые взносы с 15 до 7,6%.Помимо этого, при отказе от дробления бизнеса в 2025-2026 годах предложат налоговую амнистию за период с 2022-го по 2024-й.Как уточнила пресс-служба Минфина, предложения рассмотрят на комиссии Белого дома по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Вполне возможно, закон утвердят уже в эту сессию работы парламента. В таком случае изменения вступят в силу 1 января 2025-го.
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html
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экономика, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов

Минфин России представил проект изменений в налоговом законодательстве

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в зависимости от дохода. Есть и другие изменения. Обо всех нюансах — в материале РИА Новости.

Зачем меняют?

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, принятие законопроекта даст бюджету в 2025 году порядка 2,6 триллиона рублей.
Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в ведомстве, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее.
На прошлой неделе в Госдуме это обсуждали. Конкретных цифр не называли, но подчеркнули, что налоги повысятся не для всех.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ
В первую очередь власти хотят избавить от этого семьи с двумя и более детьми, малоимущих, а также средний класс. "Основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сколько заплатят граждане?

И вот теперь сообщили цифры. Минфин внес в правительство соответствующий пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — сказал Силуанов.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
В Минфине подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет.
Почти во всему СНГ плоская шкала подоходного налога. Ставки — от десяти процентов в Туркмении до 20% в Армении. В некоторых странах ЕС, например в Румынии, также действует общая ставка — 20%. Однако обычно шкала прогрессивная: в Великобритании — от 20 до 45%, Германии — от 14 до 45%, Турции — от 15 до 40%.
Минфин предложил такую схему:
  • базовая ставка в 13% сохранится для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей (не более 200 тысяч в месяц);
  • от 2,4 до пяти миллионов (до 417 тысяч в месяц) — 15%;
  • от пяти до 20 миллионов (до 1,7 миллиона в месяц) — 18%;
  • от 20 до 50 миллионов (до 4,2 миллиона в месяц) — 20%;
  • больше 50 миллионов — 22%.
Таким образом, изменения коснутся только тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным финансового ведомства, таких всего 3,2%.
Причем повышенным налогом облагается не вся сумма, а только превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%. То есть человек, зарабатывающий, скажем, 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно лишь тысячу рублей.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Названы страны с самыми высокими в мире налогами на доходы граждан
00:23
Что касается доходов от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости, то тут при превышении 2,4 миллиона — 15% без дальнейшей прогрессии.

Исключения из правил

Участники СВО — исключение, для них все останется по-прежнему.
Семьям с детьми, имеющим доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, полагается налоговый вычет. Для них фактическая ставка НДФЛ — всего шесть процентов.
Кроме того, на налоговый вычет могут претендовать те, кто сдает нормы ГТО, и люди, проходящие диспансеризацию.

Сколько заплатит бизнес?

Для организаций ставку увеличат до 25%. Сейчас она — 20%, одна из самых низких в мире. Повышение позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью.
Кроме того, планируют проработать систему налоговых вычетов. "Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", — указано в материалах Минфина.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Вчера, 23:49
А для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), налогооблагаемую базу сократят на 0,5%.
Существенно повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для отрасли "добыча железа" — на 15%. Для производства калийных минеральных удобрений — в 2,3 раза, выпуска минеральных удобрений из апатитовых и фосфоритовых руд — вдвое.
А для производителей азотных удобрений предусмотрели акциз в 1200 рублей за тысячу кубометров на приобретение газа для получения аммиака.
Пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) поднимут с 265,8 до 450 миллионов рублей. Повышенные же ставки отменят: останутся шесть процентов при базе "доходы" и 15% ("доходы минус расходы"). А компании с доходом более 60 миллионов рублей за налоговый период обяжут платить НДС.
Также для малого производственного бизнеса снизят страховые взносы с 15 до 7,6%.
Помимо этого, при отказе от дробления бизнеса в 2025-2026 годах предложат налоговую амнистию за период с 2022-го по 2024-й.
Как уточнила пресс-служба Минфина, предложения рассмотрят на комиссии Белого дома по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Вполне возможно, закон утвердят уже в эту сессию работы парламента. В таком случае изменения вступят в силу 1 января 2025-го.
Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
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