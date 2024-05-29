https://ria.ru/20240529/nalogi-1949044822.html

"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов

"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов - РИА Новости, 29.05.2024

"Понятные условия". Кто из россиян будет платить больше налогов

Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T15:21

экономика

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство финансов представило законопроект по совершенствованию налоговой системы. Новая прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает пять категорий — в зависимости от дохода. Есть и другие изменения. Обо всех нюансах — в материале РИА Новости.Зачем меняют?Как отметил министр финансов Антон Силуанов, принятие законопроекта даст бюджету в 2025 году порядка 2,6 триллиона рублей.Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в ведомстве, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее.На прошлой неделе в Госдуме это обсуждали. Конкретных цифр не называли, но подчеркнули, что налоги повысятся не для всех.В первую очередь власти хотят избавить от этого семьи с двумя и более детьми, малоимущих, а также средний класс. "Основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Сколько заплатят граждане?И вот теперь сообщили цифры. Минфин внес в правительство соответствующий пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы."При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — сказал Силуанов.В Минфине подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет.Почти во всему СНГ плоская шкала подоходного налога. Ставки — от десяти процентов в Туркмении до 20% в Армении. В некоторых странах ЕС, например в Румынии, также действует общая ставка — 20%. Однако обычно шкала прогрессивная: в Великобритании — от 20 до 45%, Германии — от 14 до 45%, Турции — от 15 до 40%.Минфин предложил такую схему:Таким образом, изменения коснутся только тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц. По данным финансового ведомства, таких всего 3,2%.Причем повышенным налогом облагается не вся сумма, а только превышение — с базовых 2,4 миллиона по-прежнему взимается 13%. То есть человек, зарабатывающий, скажем, 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно лишь тысячу рублей.Что касается доходов от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости, то тут при превышении 2,4 миллиона — 15% без дальнейшей прогрессии.Исключения из правилУчастники СВО — исключение, для них все останется по-прежнему.Семьям с детьми, имеющим доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, полагается налоговый вычет. Для них фактическая ставка НДФЛ — всего шесть процентов.Кроме того, на налоговый вычет могут претендовать те, кто сдает нормы ГТО, и люди, проходящие диспансеризацию.Сколько заплатит бизнес?Для организаций ставку увеличат до 25%. Сейчас она — 20%, одна из самых низких в мире. Повышение позволит отказаться от курсовых экспортных пошлин, введенных прошлой осенью.Кроме того, планируют проработать систему налоговых вычетов. "Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру", — указано в материалах Минфина.А для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), налогооблагаемую базу сократят на 0,5%.Существенно повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для отрасли "добыча железа" — на 15%. Для производства калийных минеральных удобрений — в 2,3 раза, выпуска минеральных удобрений из апатитовых и фосфоритовых руд — вдвое.А для производителей азотных удобрений предусмотрели акциз в 1200 рублей за тысячу кубометров на приобретение газа для получения аммиака.Пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) поднимут с 265,8 до 450 миллионов рублей. Повышенные же ставки отменят: останутся шесть процентов при базе "доходы" и 15% ("доходы минус расходы"). А компании с доходом более 60 миллионов рублей за налоговый период обяжут платить НДС.Также для малого производственного бизнеса снизят страховые взносы с 15 до 7,6%.Помимо этого, при отказе от дробления бизнеса в 2025-2026 годах предложат налоговую амнистию за период с 2022-го по 2024-й.Как уточнила пресс-служба Минфина, предложения рассмотрят на комиссии Белого дома по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства. Вполне возможно, закон утвердят уже в эту сессию работы парламента. В таком случае изменения вступят в силу 1 января 2025-го.

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html

https://ria.ru/20240528/minfin-1949024014.html

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экономика, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)