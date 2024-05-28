https://ria.ru/20240528/minfin-1949011929.html
Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа и калия
Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа и калия - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа и калия
Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:21
2024-05-28T22:21
2024-05-28T22:25
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de247f25d6e8d28c6e5fc1a1a9ec922.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов, говорится в материалах Минфина РФ. Правительство РФ считает обоснованным скорректировать формулу расчета рентных налогов при производстве минеральных удобрений и добыче железной руды, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями, сказано в материалах Минфина. "С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января следующего года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях ... для отрасли "Добыча железа" предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза; для отрасли "Производство минеральных удобрений" (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, "производство минеральных удобрений" (фосфор) – в 2,0 раза; для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1 200 рублей за тысячу кубометров)", - говорится в них. Минфин убежден, что даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется "приличный уровень операционной рентабельности (от 25%)". "При этом корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%)", - уточнило министерство. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949011503.html
https://ria.ru/20240416/zoloto-1940315460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797868935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61a7c4f48ddf17c0f6d31aa7e3a08430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа и калия
Минфин предложил увеличить НДПИ для добычи железа, калия и фосфора
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин РФ предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также вести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов, говорится в материалах Минфина РФ.
Правительство РФ считает обоснованным скорректировать формулу расчета рентных налогов при производстве минеральных удобрений и добыче железной руды, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями, сказано в материалах Минфина.
«
"С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января следующего года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях ... для отрасли "Добыча железа" предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза; для отрасли "Производство минеральных удобрений" (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, "производство минеральных удобрений" (фосфор) – в 2,0 раза; для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1 200 рублей за тысячу кубометров)", - говорится в них.
Минфин убежден, что даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется "приличный уровень операционной рентабельности (от 25%)".
"При этом корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%)", - уточнило министерство.
Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года.