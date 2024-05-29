https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html

Названы страны с самыми высокими в мире налогами на доходы граждан

Названы страны с самыми высокими в мире налогами на доходы граждан - РИА Новости, 29.05.2024

Названы страны с самыми высокими в мире налогами на доходы граждан

Самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканского Кот-д'Ивуара — там ставка доходит до 60%, а чуть более скромный процент в 55% можно найти в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:23

2024-05-29T00:23

2024-05-29T15:21

экономика

австрия

япония

финляндия

министерство финансов рф (минфин россии)

pwc

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканского Кот-д'Ивуара — там ставка доходит до 60%, а чуть более скромный процент в 55% можно найти в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии, Россия в случае принятие предлагаемой Минфином новой шкалы прогрессии станет 104-й по налоговому "потолку", следует из анализа РИА Новости данных национальных налоговых служб и компании PwC.РИА Новости изучило налоговые системы 143 крупнейших стран по состоянию на 1 мая 2024 года. В 116 государствах есть прогрессивная шкала налогообложения: в 15 странах, включая Россию, сейчас лишь два "шага" в прогрессии, а в остальных 101 — от трех и более.Так, в Кот-д'Ивуаре максимальная ставка налога на доходы резидентов составляет 60% — ее будут платить граждане с налогооблагаемым годовым доходом от примерно 10,1 миллиона западноафриканских франков, или 1,54 миллиона рублей.В Австрии, Финляндии, Швеции и Японии максимальный размер налога на доходы физлиц достигает 55%, однако у каждой страны есть свои особенности. Самая прямолинейная система налогообложения — в Австрии, где весь налог взимается в пользу национального бюджета. А вот, например, в Японии система чуть более сложная: там прогрессивная шкала доходит до 45% (такой налог платят при доходе в 40 миллионов иен, или 23,4 миллиона рублей), а затем еще 10% дохода направляется в местный бюджет.В Канаде максимальная ставка налога составляет 54,8%, при этом на федеральном уровне налогом облагается до 33% доходов, а на местном — до 21,8% в зависимости от провинции проживания. В Испании в зависимости от места проживания граждане платят до 54% от своих доходов, следует из данных компании PwC.Один из самых сложных принципов налогообложения в Дании: хотя прогрессивная шкала налогообложения доходит лишь до 15% от дохода, есть еще обязательный налог для поддержания занятости в 8%, а также налог в местный бюджет, уровень которого зависит от региона проживания — в среднем по стране он составляет 25,07%. В результате около 52,07% доходов уходит на налоги. "Потолок" ставки НДФЛ в 50% можно найти в Бельгии, Израиле и Словении.Ранее, во вторник, Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

https://ria.ru/20240523/biznes-1947898089.html

https://ria.ru/20240110/ndfl-1918963981.html

австрия

япония

финляндия

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экономика, австрия, япония, финляндия, министерство финансов рф (минфин россии), pwc, налоговые изменения в россии