https://ria.ru/20240529/monitoring-1949676130.html

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары - РИА Новости, 31.05.2024

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог в связи с сильной жарой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-29T13:45

2024-05-29T13:45

2024-05-31T14:15

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог в связи с сильной жарой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в связи с сильной жарой... В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240428/gorkhozyaystvo-1942928131.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы