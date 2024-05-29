https://ria.ru/20240529/monitoring-1949676130.html
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары - РИА Новости, 31.05.2024
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог из-за жары
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог в связи с сильной жарой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-29T13:45
2024-05-29T13:45
2024-05-31T14:15
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог в связи с сильной жарой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в связи с сильной жарой... В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240428/gorkhozyaystvo-1942928131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы