https://ria.ru/20240529/molodezh-1949151264.html
Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона
Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона - РИА Новости, 29.05.2024
Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона
Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:44
2024-05-29T15:44
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
татьяна баранова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949154965_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_91c2a32f356cb8a9bd819f2a11171742.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Первое заседание восьмого состава Молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области состоялось в региональном парламенте 28 мая. Отбор в Молодёжный парламент шел в несколько этапов. Лучшие претенденты были отобраны из более чем 200 заявленных кандидатов. В состав вошли 75 человек: рабочая молодежь с предприятий, лидеры молодежных организаций, студенты и активисты из разных районов области. В ходе первого заседания новые члены молодежного парламента избрали председателя. Им стала Татьяна Баранова, которая в прошлом составе была заместителем председателя, занималась разработкой мер поддержки молодых ученых. В своем выступлении Татьяна Баранова выделила 6 ключевых направлений работы в парламенте. Это взаимодействие с муниципалитетами, образовательными и молодежными организациями, развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление структуры и корпоративной политики молодежного парламента. Председатели комитетов законодательного собрания рассказали молодым людям о сложностях и преимуществах работы в своих отраслях, а также познакомили со структурой процесса взаимодействия, который выстроен в аппарате регионального парламента с молодежным парламентом. "Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона. Ребятам предстоит тесно работать с молодежными организациями: помогать им в реализации лучших идей, чтобы они воплощались в жизнь быстро и эффективно. Эту работу нужно выводить на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона. Люлин отметил, что необходимо готовить законопроекты, продвигать идеи первого молодежного нормотворческого конгресса Нижегородской области, расширять межпарламентское сотрудничество и укреплять лидерство в ассоциации молодежных парламентов ПФО. "Хотим, чтобы каждый стал профессионалом, который сможет не только разрабатывать законопроекты, но и двигать вперед развитие округов, предприятий, всей области", - заключил спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20240527/potentsial-1948716917.html
https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , татьяна баранова
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Татьяна Баранова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Первое заседание восьмого состава Молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области состоялось в региональном парламенте 28 мая.
Отбор в Молодёжный парламент шел в несколько этапов. Лучшие претенденты были отобраны из более чем 200 заявленных кандидатов. В состав вошли 75 человек: рабочая молодежь с предприятий, лидеры молодежных организаций, студенты и активисты из разных районов области. В ходе первого заседания новые члены молодежного парламента избрали председателя. Им стала Татьяна Баранова
, которая в прошлом составе была заместителем председателя, занималась разработкой мер поддержки молодых ученых.
В своем выступлении Татьяна Баранова выделила 6 ключевых направлений работы в парламенте. Это взаимодействие с муниципалитетами, образовательными и молодежными организациями, развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление структуры и корпоративной политики молодежного парламента.
Председатели комитетов законодательного собрания рассказали молодым людям о сложностях и преимуществах работы в своих отраслях, а также познакомили со структурой процесса взаимодействия, который выстроен в аппарате регионального парламента с молодежным парламентом.
"Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона. Ребятам предстоит тесно работать с молодежными организациями: помогать им в реализации лучших идей, чтобы они воплощались в жизнь быстро и эффективно. Эту работу нужно выводить на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона.
Люлин отметил, что необходимо готовить законопроекты, продвигать идеи первого молодежного нормотворческого конгресса Нижегородской области, расширять межпарламентское сотрудничество и укреплять лидерство в ассоциации молодежных парламентов ПФО. "Хотим, чтобы каждый стал профессионалом, который сможет не только разрабатывать законопроекты, но и двигать вперед развитие округов, предприятий, всей области", - заключил спикер нижегородского парламента.