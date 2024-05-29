https://ria.ru/20240529/molodezh-1949151264.html

Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона

Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона - РИА Новости, 29.05.2024

Спикер нижегородского заксобрания призвал объединять молодежь региона

Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:44

2024-05-29T15:44

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

татьяна баранова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Первое заседание восьмого состава Молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области состоялось в региональном парламенте 28 мая. Отбор в Молодёжный парламент шел в несколько этапов. Лучшие претенденты были отобраны из более чем 200 заявленных кандидатов. В состав вошли 75 человек: рабочая молодежь с предприятий, лидеры молодежных организаций, студенты и активисты из разных районов области. В ходе первого заседания новые члены молодежного парламента избрали председателя. Им стала Татьяна Баранова, которая в прошлом составе была заместителем председателя, занималась разработкой мер поддержки молодых ученых. В своем выступлении Татьяна Баранова выделила 6 ключевых направлений работы в парламенте. Это взаимодействие с муниципалитетами, образовательными и молодежными организациями, развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление структуры и корпоративной политики молодежного парламента. Председатели комитетов законодательного собрания рассказали молодым людям о сложностях и преимуществах работы в своих отраслях, а также познакомили со структурой процесса взаимодействия, который выстроен в аппарате регионального парламента с молодежным парламентом. "Главная задача молодежного парламента – стать центром, объединяющим молодежь региона. Ребятам предстоит тесно работать с молодежными организациями: помогать им в реализации лучших идей, чтобы они воплощались в жизнь быстро и эффективно. Эту работу нужно выводить на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона. Люлин отметил, что необходимо готовить законопроекты, продвигать идеи первого молодежного нормотворческого конгресса Нижегородской области, расширять межпарламентское сотрудничество и укреплять лидерство в ассоциации молодежных парламентов ПФО. "Хотим, чтобы каждый стал профессионалом, который сможет не только разрабатывать законопроекты, но и двигать вперед развитие округов, предприятий, всей области", - заключил спикер нижегородского парламента.

https://ria.ru/20240527/potentsial-1948716917.html

https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , татьяна баранова