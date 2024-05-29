https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949189062.html

В Кишиневе отпустили задержанных на антинатовской акции активистов

В Кишиневе отпустили задержанных на антинатовской акции активистов - РИА Новости, 29.05.2024

В Кишиневе отпустили задержанных на антинатовской акции активистов

Полиция Кишинева отпустила активистов, ранее задержанных на антинатовской акции, судебное заседание по их делу пройдет в июне, заявил журналистам в среду... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:59

2024-05-29T17:59

2024-05-29T17:59

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Полиция Кишинева отпустила активистов, ранее задержанных на антинатовской акции, судебное заседание по их делу пройдет в июне, заявил журналистам в среду адвокат Вячеслав Жаровля. В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия. "Сейчас их отпустили. Их обвиняют в неподчинении требований полиции и нарушении собраний. Моих клиентов пригласили на июнь для составления протокола, который затем будет отправлен в районный суд для принятия решения. Мы будем защищать наших клиентов и их позицию, потому что действий, в которых их обвиняют, не было", - сказал Жаровля. Молдавская оппозиция осудила разгон антинатовской акции. В частности, блок "Победа" призвал власти наказать полицейских, которые, по мнению политиков, превысили свои полномочия. Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Акция протеста завершилась без происшествий.

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949112986.html

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

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в мире, кишинев, молдавия, сша, энтони блинкен, возрождение, нато