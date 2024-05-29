https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949112986.html

Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор

Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор - РИА Новости, 29.05.2024

Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор

Запад пытается задействовать Молдавию в своих "военных играх", заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:40

2024-05-29T13:40

2024-05-29T13:40

в мире

молдавия

илан шор

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад пытается задействовать Молдавию в своих "военных играх", заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Сейчас они (европейские страны - ред.) пытаются задействовать Молдавию в каких-то своих военных играх, которые они пытаются провоцировать", - сказал Шор в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, илан шор