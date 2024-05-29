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Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор - РИА Новости, 29.05.2024
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13:40 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949112986.html
Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор
Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор - РИА Новости, 29.05.2024
Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор
Запад пытается задействовать Молдавию в своих "военных играх", заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:40
2024-05-29T13:40
в мире
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад пытается задействовать Молдавию в своих "военных играх", заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Сейчас они (европейские страны - ред.) пытаются задействовать Молдавию в каких-то своих военных играх, которые они пытаются провоцировать", - сказал Шор в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Запад пытается задействовать Молдавию в своих военных играх, заявил Шор

Лидер блока "Победа" Шор: Запад пытается втянуть Молдавию в свои военные игры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад пытается задействовать Молдавию в своих "военных играх", заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Сейчас они (европейские страны - ред.) пытаются задействовать Молдавию в каких-то своих военных играх, которые они пытаются провоцировать", - сказал Шор в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
13 мая, 14:27
 
В миреМолдавияИлан Шор
 
 
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