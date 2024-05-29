https://ria.ru/20240529/modernizatsiya-1949180692.html

Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС

Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС - РИА Новости, 29.05.2024

Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС

На Красноярской ГЭС после комплексной замены оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат №11, реализацией масштабной программы модернизации занимается... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:04

2024-05-29T18:04

2024-05-29T18:04

эн+ (en+ group)

красноярская гэс

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Красноярской ГЭС после комплексной замены оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат №11, реализацией масштабной программы модернизации занимается российский энерго-металлургический холдинг Эн+, сообщает пресс-служба компании.Это уже шестой гидроагрегат станции, обновленный в рамках "Новой энергии".В ходе модернизации было установлено новое рабочее колесо."Энергопотребление в Сибири сегодня растет темпами, превышающими среднероссийский показатель, и Эн+ должен обеспечивать растущий спрос. Мы продолжим замену оборудования на наших крупнейших ГЭС для развития экономики Сибири и надежной работы энергосистемы региона", - сказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.Программа "Новая энергия" - масштабный проект по обновлению основного и вспомогательного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ - Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской.

https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эн+ (en+ group), красноярская гэс