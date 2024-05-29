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Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС - РИА Новости, 29.05.2024
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18:04 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/modernizatsiya-1949180692.html
Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС
Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС - РИА Новости, 29.05.2024
Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС
На Красноярской ГЭС после комплексной замены оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат №11, реализацией масштабной программы модернизации занимается... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:04
2024-05-29T18:04
эн+ (en+ group)
красноярская гэс
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Красноярской ГЭС после комплексной замены оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат №11, реализацией масштабной программы модернизации занимается российский энерго-металлургический холдинг Эн+, сообщает пресс-служба компании.Это уже шестой гидроагрегат станции, обновленный в рамках "Новой энергии".В ходе модернизации было установлено новое рабочее колесо."Энергопотребление в Сибири сегодня растет темпами, превышающими среднероссийский показатель, и Эн+ должен обеспечивать растущий спрос. Мы продолжим замену оборудования на наших крупнейших ГЭС для развития экономики Сибири и надежной работы энергосистемы региона", - сказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.Программа "Новая энергия" - масштабный проект по обновлению основного и вспомогательного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ - Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской.
https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html
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эн+ (en+ group), красноярская гэс
Эн+ (En+ Group), Красноярская ГЭС

Завершена модернизация очередного гидроагрегата Красноярской ГЭС

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМашинный зал Красноярской ГЭС
Машинный зал Красноярской ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Машинный зал Красноярской ГЭС
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Красноярской ГЭС после комплексной замены оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат №11, реализацией масштабной программы модернизации занимается российский энерго-металлургический холдинг Эн+, сообщает пресс-служба компании.
Это уже шестой гидроагрегат станции, обновленный в рамках "Новой энергии".
В ходе модернизации было установлено новое рабочее колесо.
«
"Энергопотребление в Сибири сегодня растет темпами, превышающими среднероссийский показатель, и Эн+ должен обеспечивать растущий спрос. Мы продолжим замену оборудования на наших крупнейших ГЭС для развития экономики Сибири и надежной работы энергосистемы региона", - сказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.
Программа "Новая энергия" - масштабный проект по обновлению основного и вспомогательного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ - Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской.
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Эн+ (En+ Group)Красноярская ГЭС
 
 
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