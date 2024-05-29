Рейтинг@Mail.ru
Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
13:27 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/modernizatsiya-1949109666.html
Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области
Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области - РИА Новости, 29.05.2024
Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области
В этом году ряд образовательных учреждений Липецкой области получит дополнительные средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ и закупку... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:27
2024-05-29T13:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944317016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2347a8b09712f706e1fc0ebb7037c3a.jpg
ЛИПЕЦК, 29 мая – РИА Новости. В этом году ряд образовательных учреждений Липецкой области получит дополнительные средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ и закупку нового оборудования, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как уточнил глава региона, 119 миллионов рублей власти направят на закупку современного оборудования для ряда школ и "Центра образования, реабилитации и оздоровления" в Липецке, а также для гимназии №1 Задонска и школы №8 в Ельце.Отдельно, по словам Артамонова, будет профинансирован ремонт, который предстоит сделать в специальной школе-интернате в Задонске, в липецком "Центре образования, реабилитации и оздоровления", в кадетской школе, а также в центре цифрового образования детей "IT-куб", который был создан на базе Лебедянского педагогического колледжа в 2024 году в рамках нацпроект "Образование". На ремонт этих учреждений будет направлено 78 миллионов рублей."Хотим, чтобы у наших школьников, педагогов было все самое лучшее – современные, функциональные школы, красивая мебель, новое оборудование. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил губернатор.В пресс-службе регионального правительства напомнили, что ранее из областного бюджета уже были выделены 72 миллиона рублей на благоустройство территорий у школ, попавших под капремонт в этом году.
https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944317016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa55bf51a7d6f18c79108e04efb5cb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области

© iStock.com / skynesherУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 мая – РИА Новости. В этом году ряд образовательных учреждений Липецкой области получит дополнительные средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ и закупку нового оборудования, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как уточнил глава региона, 119 миллионов рублей власти направят на закупку современного оборудования для ряда школ и "Центра образования, реабилитации и оздоровления" в Липецке, а также для гимназии №1 Задонска и школы №8 в Ельце.
Отдельно, по словам Артамонова, будет профинансирован ремонт, который предстоит сделать в специальной школе-интернате в Задонске, в липецком "Центре образования, реабилитации и оздоровления", в кадетской школе, а также в центре цифрового образования детей "IT-куб", который был создан на базе Лебедянского педагогического колледжа в 2024 году в рамках нацпроект "Образование". На ремонт этих учреждений будет направлено 78 миллионов рублей.
«
"Хотим, чтобы у наших школьников, педагогов было все самое лучшее – современные, функциональные школы, красивая мебель, новое оборудование. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил губернатор.
В пресс-службе регионального правительства напомнили, что ранее из областного бюджета уже были выделены 72 миллиона рублей на благоустройство территорий у школ, попавших под капремонт в этом году.
Одна из двух новых школ, которые откроются в этом году в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Артамонов: открытие новых школ решит проблему обучения детей в 2 смены
15 мая, 12:59
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала