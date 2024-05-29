https://ria.ru/20240529/modernizatsiya-1949109666.html

Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области

Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области - РИА Новости, 29.05.2024

Модернизацию школ дополнительно профинансируют в Липецкой области

В этом году ряд образовательных учреждений Липецкой области получит дополнительные средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ и закупку... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:27

2024-05-29T13:27

2024-05-29T13:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 29 мая – РИА Новости. В этом году ряд образовательных учреждений Липецкой области получит дополнительные средства из регионального бюджета на проведение ремонтных работ и закупку нового оборудования, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как уточнил глава региона, 119 миллионов рублей власти направят на закупку современного оборудования для ряда школ и "Центра образования, реабилитации и оздоровления" в Липецке, а также для гимназии №1 Задонска и школы №8 в Ельце.Отдельно, по словам Артамонова, будет профинансирован ремонт, который предстоит сделать в специальной школе-интернате в Задонске, в липецком "Центре образования, реабилитации и оздоровления", в кадетской школе, а также в центре цифрового образования детей "IT-куб", который был создан на базе Лебедянского педагогического колледжа в 2024 году в рамках нацпроект "Образование". На ремонт этих учреждений будет направлено 78 миллионов рублей."Хотим, чтобы у наших школьников, педагогов было все самое лучшее – современные, функциональные школы, красивая мебель, новое оборудование. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил губернатор.В пресс-службе регионального правительства напомнили, что ранее из областного бюджета уже были выделены 72 миллиона рублей на благоустройство территорий у школ, попавших под капремонт в этом году.

https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк