https://ria.ru/20240529/mishustin-1949199383.html

Правительство разработает проекты паспортов новых нацпроектов до 1 сентября

Правительство разработает проекты паспортов новых нацпроектов до 1 сентября - РИА Новости, 29.05.2024

Правительство разработает проекты паспортов новых нацпроектов до 1 сентября

Правительство РФ до 1 сентября разработает и направит на рассмотрение проекты паспортов новых национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ, РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:39

2024-05-29T18:39

2024-05-29T18:39

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ до 1 сентября разработает и направит на рассмотрение проекты паспортов новых национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "До 1 сентября мы разработаем и направим для рассмотрения на совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам проекты паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных программ", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

https://ria.ru/20240529/putin-1949170554.html

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экономика, россия, михаил мишустин