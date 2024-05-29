https://ria.ru/20240529/mishustin-1949195452.html

Правительство определило кураторов новых нацпроектов

Правительство определило кураторов новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Правительство определило кураторов новых нацпроектов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин определил кураторов новых нацпроектов. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:26

2024-05-29T18:26

2024-05-29T18:48

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин определил кураторов новых нацпроектов. "Я коротко проинформирую о подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу 2036... Мы определили кураторов национальных проектов.... пока это проект, но он уже наполняется", - сказал Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.По его словам, проекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры" будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" - Дмитрий Чернышенко. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев.Также он отметил, что национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будет курировать вице-премьер Александр Новак, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - Дмитрий Патрушев. Нацпроект "Экономика данных" будет проходить под руководством Дмитрия Григоренко, а вице-премьер Денис Мантуров будет курировать нацпроекты: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии", "Экспорт".

https://ria.ru/20240529/putin-1949201527.html

https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html

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россия, михаил мишустин