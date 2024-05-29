Рейтинг@Mail.ru
Правительство определило кураторов новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 29.05.2024 (обновлено: 18:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949195452.html
Правительство определило кураторов новых нацпроектов
Правительство определило кураторов новых нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Правительство определило кураторов новых нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин определил кураторов новых нацпроектов. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:26
2024-05-29T18:48
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин определил кураторов новых нацпроектов. "Я коротко проинформирую о подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу 2036... Мы определили кураторов национальных проектов.... пока это проект, но он уже наполняется", - сказал Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.По его словам, проекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры" будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" - Дмитрий Чернышенко. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев.Также он отметил, что национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будет курировать вице-премьер Александр Новак, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - Дмитрий Патрушев. Нацпроект "Экономика данных" будет проходить под руководством Дмитрия Григоренко, а вице-премьер Денис Мантуров будет курировать нацпроекты: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии", "Экспорт".
https://ria.ru/20240529/putin-1949201527.html
https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Правительство определило кураторов новых нацпроектов

Мишустин: правительство определило кураторов новых нацпроектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин определил кураторов новых нацпроектов.
"Я коротко проинформирую о подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года и на перспективу 2036... Мы определили кураторов национальных проектов.... пока это проект, но он уже наполняется", - сказал Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин рассказал, от чего зависит эффективность работы над нацпроектами
Вчера, 18:45
По его словам, проекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры" будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" - Дмитрий Чернышенко. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет курировать вице-премьер Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев.
Также он отметил, что национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будет курировать вице-премьер Александр Новак, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - Дмитрий Патрушев. Нацпроект "Экономика данных" будет проходить под руководством Дмитрия Григоренко, а вице-премьер Денис Мантуров будет курировать нацпроекты: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии", "Экспорт".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам
14 марта, 16:48
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала