https://ria.ru/20240529/minoborony-1949116240.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.05.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:53

2024-05-29T13:53

2024-05-29T14:02

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской народной республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины."ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105 мм орудия М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область