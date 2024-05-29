https://ria.ru/20240529/minoborony-1949116240.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.05.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:53
2024-05-29T13:53
2024-05-29T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:46:3178:1833_1920x0_80_0_0_aa3f02614726bd0fa0aa7831adb25e4e.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской народной республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины."ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105 мм орудия М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html
https://ria.ru/20240527/proval-1948765995.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba8c1a267e102b606276f8bd50b00345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи