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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.05.2024
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13:53 29.05.2024 (обновлено: 14:02 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/minoborony-1949116240.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.05.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:53
2024-05-29T14:02
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской народной республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины."ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105 мм орудия М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение шести украинским бригадам и отразили две контратаки, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской народной республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины.
"ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105 мм орудия М119 производства США", - уточнили в Минобороны РФ.
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