https://ria.ru/20240529/minoborony-1949114853.html

Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:46

2024-05-29T13:46

2024-05-29T14:39

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский МиГ-29, уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные ракеты Hammer производства Франции, а также девять снарядов РСЗО "Град" и "Ольха".Группировка войск "Север"Бойцы группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка в Харьковской области. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований и уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ возле Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады территориальной обороны и уничтожили шесть складов боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Подразделения группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й и 144-й пехотных бригад.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Сторожевого в ДНР. Также они отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского в Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка в Херсонской области. Кроме того, они уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html

https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html

https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html

https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

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