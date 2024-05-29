Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ
ВКС за сутки поразили склад беспилотных катеров ВСУ и цех сборки БПЛА
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский МиГ-29, уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные ракеты Hammer производства Франции, а также девять снарядов РСЗО "Град" и "Ольха".
Группировка войск "Север"
Бойцы группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка в Харьковской области. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований и уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 165 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- семь автомобилей;
- гаубица Д-20;
- самоходная артиллерийская установка Paladin производства США;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Группировка войск "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.
Потери противника составили:
- до 400 военнослужащих;
- два танка;
- 11 автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- гаубица ТRF-1 производства Франции;
- два орудия М119 производства США.
Группировка войск "Юг"
Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ возле Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады территориальной обороны и уничтожили шесть складов боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 245 военнослужащих;
- два танка;
- два автомобиля;
- пушка "Гиацинт";
- гаубица Д-30.
Группировка войск "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й и 144-й пехотных бригад.
Потери противника составили:
- до 335 военнослужащих;
- три пикапа;
- гаубица М777 производства США;
- гаубица "Мста-Б";
- гаубица Д-20;
- четыре гаубицы Д-30.
Группировка войск "Восток"
Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Сторожевого в ДНР. Также они отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
- до 125 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей.
Группировка войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского в Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка в Херсонской области. Кроме того, они уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- гаубица Д-30.