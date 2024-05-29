Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 29.05.2024 (обновлено: 14:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/minoborony-1949114853.html
Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ
Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:46
2024-05-29T14:39
россия
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
франция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936457294_0:297:2856:1903_1920x0_80_0_0_b21fb12a5c9cc650ce06c410f53b6682.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский МиГ-29, уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные ракеты Hammer производства Франции, а также девять снарядов РСЗО "Град" и "Ольха".Группировка войск "Север"Бойцы группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка в Харьковской области. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований и уничтожить склад боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ возле Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады территориальной обороны и уничтожили шесть складов боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Подразделения группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й и 144-й пехотных бригад.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Сторожевого в ДНР. Также они отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского в Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка в Херсонской области. Кроме того, они уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html
https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html
https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
россия
донецкая народная республика
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936457294_0:0:2538:1903_1920x0_80_0_0_2acde15663217f0ba38dc933439bdcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, франция, сша, миг-29
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Франция, США, МиГ-29
Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

ВКС за сутки поразили склад беспилотных катеров ВСУ и цех сборки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские подразделения поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников, а также авиатехнику, сообщили в Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

Французские военные во время учений в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
09:05
Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике противника в 118 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский МиГ-29, уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные ракеты Hammer производства Франции, а также девять снарядов РСЗО "Град" и "Ольха".

Группировка войск "Север"

Бойцы группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка в Харьковской области. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований и уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 165 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • семь автомобилей;
  • гаубица Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка Paladin производства США;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Неоднократные удары": в ФРГ забили тревогу из-за хода России на Украине
11:15

Группировка войск "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.
Потери противника составили:
  • до 400 военнослужащих;
  • два танка;
  • 11 автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубица ТRF-1 производства Франции;
  • два орудия М119 производства США.
Солдаты готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией
13:37

Группировка войск "Юг"

Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ возле Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады территориальной обороны и уничтожили шесть складов боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 245 военнослужащих;
  • два танка;
  • два автомобиля;
  • пушка "Гиацинт";
  • гаубица Д-30.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Стало известно, на что пойдет Запад из-за продвижения ВС России в зоне СВО
10:18

Группировка войск "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" благодаря активным действиям улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й и 144-й пехотных бригад.
Потери противника составили:
  • до 335 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • гаубица М777 производства США;
  • гаубица "Мста-Б";
  • гаубица Д-20;
  • четыре гаубицы Д-30.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского
11:04

Группировка войск "Восток"

Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Сторожевого в ДНР. Также они отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
  • до 125 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
08:00

Группировка войск "Днепр"

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского в Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка в Херсонской области. Кроме того, они уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
Минобороны показало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море
6 мая, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная РеспубликаФранцияСШАМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала