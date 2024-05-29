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Над Белгородской областью за ночь сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО "Град"
Над Белгородской областью за ночь сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО "Град" - РИА Новости, 29.05.2024
Над Белгородской областью за ночь сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО "Град"
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:15
2024-05-29T07:15
2024-05-29T07:18
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" уничтожены над территорией Белгородской области", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240528/bespilotnik-1948921054.html
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью за ночь сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО "Град"
Минобороны: в Белгородской области ночью сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО "Град"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" уничтожены над территорией Белгородской области", - уточнили в МО РФ.