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Минфин ожидает ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет - РИА Новости, 29.05.2024
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14:24 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/minfin-1949127688.html
Минфин ожидает ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет
Минфин ожидает ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет - РИА Новости, 29.05.2024
Минфин ожидает ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет
Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:24
2024-05-29T14:24
экономика
цены на нефть
россия
владимир колычев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная база, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Мы видим, что с начала года экономика растет более динамично, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы", - ответил Колычев на вопрос об изменении основных параметров федерального бюджета после внесения поправок. Конкретный объем превышения ненефтегазовых доходов замминистра не уточнил, ответив, что называть цифры "преждевременно". Во вторник Минфин сообщил, что внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. "В соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, обозначенных президентом в послании", - добавил Колычев. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с 2,3%. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html
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экономика, цены на нефть, россия, владимир колычев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Колычев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин ожидает ненефтегазовые доходы выше, чем заложено в бюджет

Минфин ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем заложено в бюджет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минфин РФ ожидает ненефтегазовые доходы в 2024 году выше, чем утверждено законом о бюджете, - экономика с начала года динамично растет, так же растет и доходная база, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"Мы видим, что с начала года экономика растет более динамично, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы", - ответил Колычев на вопрос об изменении основных параметров федерального бюджета после внесения поправок.
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Конкретный объем превышения ненефтегазовых доходов замминистра не уточнил, ответив, что называть цифры "преждевременно".
Во вторник Минфин сообщил, что внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
"В соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы. В расходной части это в основном касается мер, обозначенных президентом в послании", - добавил Колычев.
Минэкономразвития в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с 2,3%. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир КолычевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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