https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html

Токио заинтересован в поставках российского СПГ

Токио заинтересован в поставках российского СПГ - РИА Новости, 29.05.2024

Токио заинтересован в поставках российского СПГ

Токио заинтересован в дальнейших поставках российского СПГ, это приоритетная тема в текущих непростых условиях, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:22

2024-05-29T08:22

2024-05-29T08:22

экономика

россия

япония

сша

дмитрий биричевский

владимир путин

арктик спг - 2

новатэк

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Токио заинтересован в дальнейших поставках российского СПГ, это приоритетная тема в текущих непростых условиях, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива"", - сказал он. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947798670.html

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html

https://ria.ru/20240528/frg-1949004645.html

россия

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, япония, сша, дмитрий биричевский, владимир путин, арктик спг - 2, новатэк, cnooc