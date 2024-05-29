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Токио заинтересован в поставках российского СПГ - РИА Новости, 29.05.2024
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08:22 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mid-1949048916.html
Токио заинтересован в поставках российского СПГ
Токио заинтересован в поставках российского СПГ - РИА Новости, 29.05.2024
Токио заинтересован в поставках российского СПГ
Токио заинтересован в дальнейших поставках российского СПГ, это приоритетная тема в текущих непростых условиях, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:22
2024-05-29T08:22
экономика
россия
япония
сша
дмитрий биричевский
владимир путин
арктик спг - 2
новатэк
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Токио заинтересован в дальнейших поставках российского СПГ, это приоритетная тема в текущих непростых условиях, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива"", - сказал он. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947798670.html
https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html
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экономика, россия, япония, сша, дмитрий биричевский, владимир путин, арктик спг - 2, новатэк, cnooc
Экономика, Россия, Япония, США, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Арктик СПГ - 2, Новатэк, CNOOC
Токио заинтересован в поставках российского СПГ

МИД: Токио заинтересован в поставках российского СПГ, это приоритетная тема

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Токио заинтересован в дальнейших поставках российского СПГ, это приоритетная тема в текущих непростых условиях, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива"", - сказал он.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях
23 мая, 07:47
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций.
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8 марта, 13:26
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Вчера, 21:25
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСШАДмитрий БиричевскийВладимир ПутинАрктик СПГ - 2НоватэкCNOOC
 
 
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