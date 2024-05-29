https://ria.ru/20240529/mid-1949044013.html
МИД сообщил о работе над программой пребывания делегации талибов в России
МИД сообщил о работе над программой пребывания делегации талибов в России - РИА Новости, 29.05.2024
МИД сообщил о работе над программой пребывания делегации талибов в России
Программа пребывания делегации талибов в России, включая встречи "на полях" ПМЭФ, формируется, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:23
2024-05-29T07:23
2024-05-29T07:59
замир кабулов
талибан
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Программа пребывания делегации талибов в России, включая встречи "на полях" ПМЭФ, формируется, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что министр труда в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме , который пройдет с 5 по 8 июня."Представители нынешних афганских властей, с которыми Россия, как и большинство других государств, развивает взаимовыгодные политические и экономические связи, действительно, приглашены на XXVII Петербургский международный экономический форум. Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи "на полях" форума, формируется", - сообщили в МИД, отвечая на вопрос об участии представителей "Талибана"* в ПМЭФ.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240529/afganistan-1949031728.html
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замир кабулов, талибан, оон, россия, афганистан
Замир Кабулов, Талибан, ООН, Россия, Афганистан
МИД сообщил о работе над программой пребывания делегации талибов в России
МИД: программа пребывания делегации талибов в России формируется