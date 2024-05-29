https://ria.ru/20240529/mchs-1949177590.html

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области - РИА Новости, 29.05.2024

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности 30 мая и 1 июня в Москве и Московской области. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:10

2024-05-29T17:10

2024-05-29T17:10

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о высокой пожароопасности 30 мая и 1 июня в Москве и Московской области. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Как отмечается на сайте подмосковного главка МЧС России, с 30 мая по 1 июня местами в Московской области также сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

https://ria.ru/20240502/pozhary-1943408483.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии