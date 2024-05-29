https://ria.ru/20240529/mchs-1949177590.html
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области - РИА Новости, 29.05.2024
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности 30 мая и 1 июня в Москве и Московской области. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:10
2024-05-29T17:10
2024-05-29T17:10
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о высокой пожароопасности 30 мая и 1 июня в Москве и Московской области. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Как отмечается на сайте подмосковного главка МЧС России, с 30 мая по 1 июня местами в Московской области также сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
https://ria.ru/20240502/pozhary-1943408483.html
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россия
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Москве и области
МЧС: с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность 4 класса