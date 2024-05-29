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В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем - РИА Новости, 29.05.2024
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12:36 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mchs-1949098087.html
В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем
В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем - РИА Новости, 29.05.2024
В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем
Длительное нахождение человека под лучами солнца в знойную погоду чревато тепловым ударом и может привести к остановке сердца, предупреждает подмосковный главк... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:36
2024-05-29T12:36
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Длительное нахождение человека под лучами солнца в знойную погоду чревато тепловым ударом и может привести к остановке сердца, предупреждает подмосковный главк МЧС РФ. "Опасность заключается в тепловом перегревании человека, то есть угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 градуса или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8 градуса. Тепловое критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности", - говорится в рекомендациях на сайте регионального главка МЧС. Отмечается, что симптомами перегрева являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, а также сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания. "При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание)", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20240529/mchs-1949094648.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем

МЧС: длительное пребывание под солнцем в зной может привести к остановке сердца

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже косы Беляус в Крыму
Девушка на пляже косы Беляус в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка на пляже косы Беляус в Крыму
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Длительное нахождение человека под лучами солнца в знойную погоду чревато тепловым ударом и может привести к остановке сердца, предупреждает подмосковный главк МЧС РФ.
«
"Опасность заключается в тепловом перегревании человека, то есть угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 градуса или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8 градуса. Тепловое критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности", - говорится в рекомендациях на сайте регионального главка МЧС.
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Отмечается, что симптомами перегрева являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, а также сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.
"При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание)", - резюмирует ведомство.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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