https://ria.ru/20240529/mchs-1949098087.html

В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем

В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем - РИА Новости, 29.05.2024

В МЧС предупредили об опасности длительного пребывания под солнцем

Длительное нахождение человека под лучами солнца в знойную погоду чревато тепловым ударом и может привести к остановке сердца, предупреждает подмосковный главк... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:36

2024-05-29T12:36

2024-05-29T12:36

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Длительное нахождение человека под лучами солнца в знойную погоду чревато тепловым ударом и может привести к остановке сердца, предупреждает подмосковный главк МЧС РФ. "Опасность заключается в тепловом перегревании человека, то есть угрозе повышения температуры его тела выше 37,1 градуса или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8 градуса. Тепловое критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности", - говорится в рекомендациях на сайте регионального главка МЧС. Отмечается, что симптомами перегрева являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, а также сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания. "При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание)", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20240529/mchs-1949094648.html

https://rsport.ria.ru/20231016/zozh-1903156882.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)