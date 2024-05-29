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Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару
Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару - РИА Новости, 29.05.2024
Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару
Подмосковные спасатели рекомендуют воздержаться от употребления в жару алкогольных напитков, в том числе пива, а также избегать по возможности воздействия... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:19
2024-05-29T12:19
2024-05-29T12:19
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подмосковные спасатели рекомендуют воздержаться от употребления в жару алкогольных напитков, в том числе пива, а также избегать по возможности воздействия высокой температуры. "Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма", - говорится в рекомендациях на сайте регионального главка МЧС РФ. В жару спасатели советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из хлопка и головной убор, а также избегать воздействия повышенной температуры. "Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару
МЧС: в жару не стоит употреблять пиво и другие алкогольные напитки