https://ria.ru/20240529/mchs-1949094648.html

Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару

Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару - РИА Новости, 29.05.2024

Подмосковные спасатели рассказали о правилах употребления алкоголя в жару

Подмосковные спасатели рекомендуют воздержаться от употребления в жару алкогольных напитков, в том числе пива, а также избегать по возможности воздействия... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:19

2024-05-29T12:19

2024-05-29T12:19

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подмосковные спасатели рекомендуют воздержаться от употребления в жару алкогольных напитков, в том числе пива, а также избегать по возможности воздействия высокой температуры. "Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма", - говорится в рекомендациях на сайте регионального главка МЧС РФ. В жару спасатели советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из хлопка и головной убор, а также избегать воздействия повышенной температуры. "Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)