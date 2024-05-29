https://ria.ru/20240529/mchs-1949086330.html

В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда

В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда - РИА Новости, 29.05.2024

В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда

Места в середине и конце составов поездов являются самыми безопасными при терактах с подрывом, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:36

2024-05-29T11:36

2024-05-29T11:36

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935912968_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_236103cc53d6f586b8dd585a164ff5fa.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Места в середине и конце составов поездов являются самыми безопасными при терактах с подрывом, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной рекламы. "Мы можем себе предположить, что террористический акт из нашей жизни не исключается. В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне… Вагон будет собираться, то есть он будет сдавливаться на той скорости, которая будет развита, и вагоны будут догонять следующие. Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html

россия

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)