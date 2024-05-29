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В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда - РИА Новости, 29.05.2024
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11:36 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mchs-1949086330.html
В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда
В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда - РИА Новости, 29.05.2024
В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда
Места в середине и конце составов поездов являются самыми безопасными при терактах с подрывом, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:36
2024-05-29T11:36
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Места в середине и конце составов поездов являются самыми безопасными при терактах с подрывом, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной рекламы. "Мы можем себе предположить, что террористический акт из нашей жизни не исключается. В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне… Вагон будет собираться, то есть он будет сдавливаться на той скорости, которая будет развита, и вагоны будут догонять следующие. Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", - сказал Куренков.
https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали самые безопасные места при терактах с подрывом поезда

Куренков: при теракте безопаснее всего находиться в середине и в конце поезда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Места в середине и конце составов поездов являются самыми безопасными при терактах с подрывом, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной рекламы.
"Мы можем себе предположить, что террористический акт из нашей жизни не исключается. В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне… Вагон будет собираться, то есть он будет сдавливаться на той скорости, которая будет развита, и вагоны будут догонять следующие. Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине", - сказал Куренков.
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