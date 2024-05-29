Рейтинг@Mail.ru
На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/mchs-1949027794.html
На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники
На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники - РИА Новости, 29.05.2024
На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники
Свыше 200 образцов техники и передового вооружения планируется представить на XV международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет на трех... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:36
2024-05-29T00:36
россия
московская область (подмосковье)
кубинка
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
патриот
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Свыше 200 образцов техники и передового вооружения планируется представить на XV международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет на трех площадках в Московской области с 29 мая по 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За четыре дня пройдут более 90 мероприятий деловой и спортивной программ на трех площадках: в парке "Патриот" в Кубинке, на полигоне в Апаринках и Ногинском спасательном центре. МЧС России задействует порядка 200 образцов техники и передовое вооружение специалистов. Презентует сразу несколько новых отечественных разработок", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова. В министерстве отметили, что 30 мая салон откроет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке Куренков. В КВЦ "Патриот" будут отданы для демонстрации всего спектра профессий чрезвычайного ведомства более 10 тысяч квадратных метров павильона "А". Здесь же пройдет шестой по счету всероссийский робототехнический фестиваль RoboEMERCOM. Еще два павильона и внешняя территория станут площадками для обсуждений вопросов безопасности и демонстрации продукции в этой области почти 230 организаций. Во второй раз на салоне состоится квест "Стань героем". В этом году он приобретет большую прикладную направленность, сохранив минимум теории. Особое внимание в рамках салона будет уделено детской программе. "Маленьких посетителей ждет настоящий праздник. Можно будет научиться пользоваться огнетушителем, примерить одежду пожарного, ощутить себя пилотом чрезвычайного воздушного судна", - подчеркнул собеседник агентства. Ожидается, что гостями салона станут более 20 тысяч россиян и иностранцев. Участие в форуме спасателей уже подтвердили представители более двух десятков государств и шесть международных организаций. В рамках салона 31 мая на полигоне "Апаринки" состоится первый международный гран-при профессионально мастерства пожарных и спасателей. Он объединит команды российского и иностранных ведомств. Спасатели померятся силами и профессиональным мастерством в различных соревнованиях и конкурсах. Кроме того, состоятся мастер-классы по обмену опытом выполнения пожарно-спасательных операций. Также на полигоне пройдут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту и выставка техники, которая вместит в себя и ретро-образцы. Зрелищности добавят дефиле на мотоциклах и вальс пожарных автолестниц. В завершающий день салона, 1 июня, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдет крупномасштабное демонстрационное учение российских спасателей и пожарных, а также их коллег из государств-участников БРИКС. "Они продемонстрируют возможности по спасению и тушению с воздуха, наземной группировкой с применением современного спецоборудования и техники, в том числе вертолетов, беспилотных воздушных судов, робототехнических комплексов", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html
https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html
https://ria.ru/20231215/robot-1916071387.html
россия
московская область (подмосковье)
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот, брикс
Россия, Московская область (Подмосковье), Кубинка, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Патриот, БРИКС
На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники

На салоне "Комплексная безопасность-2024" представят более 200 образцов техники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Свыше 200 образцов техники и передового вооружения планируется представить на XV международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет на трех площадках в Московской области с 29 мая по 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"За четыре дня пройдут более 90 мероприятий деловой и спортивной программ на трех площадках: в парке "Патриот" в Кубинке, на полигоне в Апаринках и Ногинском спасательном центре. МЧС России задействует порядка 200 образцов техники и передовое вооружение специалистов. Презентует сразу несколько новых отечественных разработок", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
По всей России пройдут крупные антитеррористические учения
20 мая, 00:29
В министерстве отметили, что 30 мая салон откроет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке Куренков. В КВЦ "Патриот" будут отданы для демонстрации всего спектра профессий чрезвычайного ведомства более 10 тысяч квадратных метров павильона "А". Здесь же пройдет шестой по счету всероссийский робототехнический фестиваль RoboEMERCOM. Еще два павильона и внешняя территория станут площадками для обсуждений вопросов безопасности и демонстрации продукции в этой области почти 230 организаций.
Во второй раз на салоне состоится квест "Стань героем". В этом году он приобретет большую прикладную направленность, сохранив минимум теории. Особое внимание в рамках салона будет уделено детской программе. "Маленьких посетителей ждет настоящий праздник. Можно будет научиться пользоваться огнетушителем, примерить одежду пожарного, ощутить себя пилотом чрезвычайного воздушного судна", - подчеркнул собеседник агентства.
Ожидается, что гостями салона станут более 20 тысяч россиян и иностранцев. Участие в форуме спасателей уже подтвердили представители более двух десятков государств и шесть международных организаций.
В рамках салона 31 мая на полигоне "Апаринки" состоится первый международный гран-при профессионально мастерства пожарных и спасателей. Он объединит команды российского и иностранных ведомств. Спасатели померятся силами и профессиональным мастерством в различных соревнованиях и конкурсах. Кроме того, состоятся мастер-классы по обмену опытом выполнения пожарно-спасательных операций. Также на полигоне пройдут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту и выставка техники, которая вместит в себя и ретро-образцы. Зрелищности добавят дефиле на мотоциклах и вальс пожарных автолестниц.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает перспективные образцы военной техники в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения
17 апреля, 08:08
В завершающий день салона, 1 июня, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдет крупномасштабное демонстрационное учение российских спасателей и пожарных, а также их коллег из государств-участников БРИКС.
"Они продемонстрируют возможности по спасению и тушению с воздуха, наземной группировкой с применением современного спецоборудования и техники, в том числе вертолетов, беспилотных воздушных судов, робототехнических комплексов", - резюмировал представитель ведомства.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов
15 декабря 2023, 16:46
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)КубинкаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПатриотБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала