https://ria.ru/20240529/mchs-1949027794.html

На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники

На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники - РИА Новости, 29.05.2024

На салоне "Комплексная безопасность" представят более 200 образцов техники

Свыше 200 образцов техники и передового вооружения планируется представить на XV международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет на трех... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:36

2024-05-29T00:36

2024-05-29T00:36

россия

московская область (подмосковье)

кубинка

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

патриот

брикс

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Свыше 200 образцов техники и передового вооружения планируется представить на XV международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет на трех площадках в Московской области с 29 мая по 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За четыре дня пройдут более 90 мероприятий деловой и спортивной программ на трех площадках: в парке "Патриот" в Кубинке, на полигоне в Апаринках и Ногинском спасательном центре. МЧС России задействует порядка 200 образцов техники и передовое вооружение специалистов. Презентует сразу несколько новых отечественных разработок", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова. В министерстве отметили, что 30 мая салон откроет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке Куренков. В КВЦ "Патриот" будут отданы для демонстрации всего спектра профессий чрезвычайного ведомства более 10 тысяч квадратных метров павильона "А". Здесь же пройдет шестой по счету всероссийский робототехнический фестиваль RoboEMERCOM. Еще два павильона и внешняя территория станут площадками для обсуждений вопросов безопасности и демонстрации продукции в этой области почти 230 организаций. Во второй раз на салоне состоится квест "Стань героем". В этом году он приобретет большую прикладную направленность, сохранив минимум теории. Особое внимание в рамках салона будет уделено детской программе. "Маленьких посетителей ждет настоящий праздник. Можно будет научиться пользоваться огнетушителем, примерить одежду пожарного, ощутить себя пилотом чрезвычайного воздушного судна", - подчеркнул собеседник агентства. Ожидается, что гостями салона станут более 20 тысяч россиян и иностранцев. Участие в форуме спасателей уже подтвердили представители более двух десятков государств и шесть международных организаций. В рамках салона 31 мая на полигоне "Апаринки" состоится первый международный гран-при профессионально мастерства пожарных и спасателей. Он объединит команды российского и иностранных ведомств. Спасатели померятся силами и профессиональным мастерством в различных соревнованиях и конкурсах. Кроме того, состоятся мастер-классы по обмену опытом выполнения пожарно-спасательных операций. Также на полигоне пройдут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту и выставка техники, которая вместит в себя и ретро-образцы. Зрелищности добавят дефиле на мотоциклах и вальс пожарных автолестниц. В завершающий день салона, 1 июня, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдет крупномасштабное демонстрационное учение российских спасателей и пожарных, а также их коллег из государств-участников БРИКС. "Они продемонстрируют возможности по спасению и тушению с воздуха, наземной группировкой с применением современного спецоборудования и техники, в том числе вертолетов, беспилотных воздушных судов, робототехнических комплексов", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504051.html

https://ria.ru/20231215/robot-1916071387.html

россия

московская область (подмосковье)

кубинка

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россия, московская область (подмосковье), кубинка, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот, брикс