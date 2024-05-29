https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html
При обстреле Марьинки пострадал ребенок
При обстреле Марьинки пострадал ребенок - РИА Новости, 29.05.2024
При обстреле Марьинки пострадал ребенок
Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:14
2024-05-29T08:14
2024-05-29T08:14
марьинка (днр)
донецкая народная республика
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нато
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происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации взрывоопасного предмета во вторник, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 мая поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребенок - девочка 2018 года рождения… населенный пункт Старомлиновка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении. Обстрел Марьинки украинскими войсками был совершен во вторник в 21.00 тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html
марьинка (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марьинка (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
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При обстреле Марьинки пострадал ребенок
При обстреле Марьинки со стороны ВСУ пострадал ребенок