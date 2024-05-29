https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html

При обстреле Марьинки пострадал ребенок

При обстреле Марьинки пострадал ребенок - РИА Новости, 29.05.2024

При обстреле Марьинки пострадал ребенок

Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:14

2024-05-29T08:14

2024-05-29T08:14

марьинка (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации взрывоопасного предмета во вторник, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 мая поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребенок - девочка 2018 года рождения… населенный пункт Старомлиновка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении. Обстрел Марьинки украинскими войсками был совершен во вторник в 21.00 тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html

https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html

марьинка (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

марьинка (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия