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При обстреле Марьинки пострадал ребенок - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/marinka-1949048433.html
При обстреле Марьинки пострадал ребенок
При обстреле Марьинки пострадал ребенок - РИА Новости, 29.05.2024
При обстреле Марьинки пострадал ребенок
Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:14
2024-05-29T08:14
марьинка (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации взрывоопасного предмета во вторник, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 мая поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребенок - девочка 2018 года рождения… населенный пункт Старомлиновка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении. Обстрел Марьинки украинскими войсками был совершен во вторник в 21.00 тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html
марьинка (днр)
донецкая народная республика
украина
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марьинка (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Марьинки пострадал ребенок

При обстреле Марьинки со стороны ВСУ пострадал ребенок

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Шестилетняя девочка ранена по дороге в машине в населенном пункте Марьинка из-за украинского обстрела, так же пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации взрывоопасного предмета во вторник, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 мая поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребенок - девочка 2018 года рождения… населенный пункт Старомлиновка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении.
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Обстрел Марьинки украинскими войсками был совершен во вторник в 21.00 тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМарьинка (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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