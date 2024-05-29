https://ria.ru/20240529/lvy-1949164107.html
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок - РИА Новости, 29.05.2024
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок
Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:15
2024-05-29T16:15
2024-05-29T16:15
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949163171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f25843ab9a09dbfe85b50ea8158fa2.jpg
ГАЗА, 29 мая - РИА Новости. Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума. "Когда израильская армия разбросала листовки с призывом покинуть этот район, нам пришлось переехать вместе с животными. Мы арендовали новое место в городе Хан-Юнис", - сказал Джума. Последствия продолжающейся восьмой месяц израильской агрессии в секторе Газа затронули не только людей, но и животных: единственный зоопарк в городе Рафах был вынужден переехать в другой район палестинского анклава. По словам Джума, он был вынужден перевезти животных в начале мая, когда израильские военные приказали жителям Рафаха эвакуироваться из той части города, где находился зоосад. Он отметил, что не смог перевезти всех животных из-за сложностей с их транспортировкой в нынешней ситуации. Трое львов до сих пор содержатся в клетках без еды после того, как израильские силы окружили зоопарк на востоке Рафаха. Им грозит смерть от непрерывных бомбардировок или от голода из-за невозможности добраться до них", - сказал он. Джума рассчитывает, что о ситуации со львами узнают все международные организации, занимающиеся правами животных, и помогут ему эвакуировать хищников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
https://ria.ru/20240528/makron-1949007230.html
https://ria.ru/20240528/izrail-1948816324.html
рафах (провинция)
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949163171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86b96502587e0236b26a6416db0f089e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок
Владелец зоопарка Рафаха: львы могут погибнуть из-за бомбардировок или голода
ГАЗА, 29 мая - РИА Новости. Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума.
«
"Когда израильская армия разбросала листовки с призывом покинуть этот район, нам пришлось переехать вместе с животными. Мы арендовали новое место в городе Хан-Юнис", - сказал Джума.
Последствия продолжающейся восьмой месяц израильской агрессии в секторе Газа затронули не только людей, но и животных: единственный зоопарк в городе Рафах был вынужден переехать в другой район палестинского анклава. По словам Джума, он был вынужден перевезти животных в начале мая, когда израильские военные приказали жителям Рафаха эвакуироваться из той части города, где находился зоосад.
Он отметил, что не смог перевезти всех животных из-за сложностей с их транспортировкой в нынешней ситуации.
Трое львов до сих пор содержатся в клетках без еды после того, как израильские силы окружили зоопарк на востоке Рафаха. Им грозит смерть от непрерывных бомбардировок или от голода из-за невозможности добраться до них", - сказал он.
Джума рассчитывает, что о ситуации со львами узнают все международные организации, занимающиеся правами животных, и помогут ему эвакуировать хищников.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.