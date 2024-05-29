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Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок - РИА Новости, 29.05.2024
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16:15 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/lvy-1949164107.html
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок - РИА Новости, 29.05.2024
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок
Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:15
2024-05-29T16:15
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 29 мая - РИА Новости. Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума. "Когда израильская армия разбросала листовки с призывом покинуть этот район, нам пришлось переехать вместе с животными. Мы арендовали новое место в городе Хан-Юнис", - сказал Джума. Последствия продолжающейся восьмой месяц израильской агрессии в секторе Газа затронули не только людей, но и животных: единственный зоопарк в городе Рафах был вынужден переехать в другой район палестинского анклава. По словам Джума, он был вынужден перевезти животных в начале мая, когда израильские военные приказали жителям Рафаха эвакуироваться из той части города, где находился зоосад. Он отметил, что не смог перевезти всех животных из-за сложностей с их транспортировкой в нынешней ситуации. Трое львов до сих пор содержатся в клетках без еды после того, как израильские силы окружили зоопарк на востоке Рафаха. Им грозит смерть от непрерывных бомбардировок или от голода из-за невозможности добраться до них", - сказал он. Джума рассчитывает, что о ситуации со львами узнают все международные организации, занимающиеся правами животных, и помогут ему эвакуировать хищников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240528/gaza-1948925759.html
https://ria.ru/20240528/makron-1949007230.html
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рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трое львов в зоопарке Рафаха могут погибнуть из-за бомбардировок

Владелец зоопарка Рафаха: львы могут погибнуть из-за бомбардировок или голода

© AFP 2024 / Said KhatibТрое львов, находящихся в зоопарке Рафаха
Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AFP 2024 / Said Khatib
Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 29 мая - РИА Новости. Трое львов, находящихся в зоопарке Рафаха, могут погибнуть из-за бомбардировок или голода, сообщил РИА Новости владелец частного зоопарка Фатхи Джума.
«
"Когда израильская армия разбросала листовки с призывом покинуть этот район, нам пришлось переехать вместе с животными. Мы арендовали новое место в городе Хан-Юнис", - сказал Джума.
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Последствия продолжающейся восьмой месяц израильской агрессии в секторе Газа затронули не только людей, но и животных: единственный зоопарк в городе Рафах был вынужден переехать в другой район палестинского анклава. По словам Джума, он был вынужден перевезти животных в начале мая, когда израильские военные приказали жителям Рафаха эвакуироваться из той части города, где находился зоосад.
Он отметил, что не смог перевезти всех животных из-за сложностей с их транспортировкой в нынешней ситуации.
Трое львов до сих пор содержатся в клетках без еды после того, как израильские силы окружили зоопарк на востоке Рафаха. Им грозит смерть от непрерывных бомбардировок или от голода из-за невозможности добраться до них", - сказал он.
Джума рассчитывает, что о ситуации со львами узнают все международные организации, занимающиеся правами животных, и помогут ему эвакуировать хищников.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреРафах (провинция)ИзраильЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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