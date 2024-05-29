https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949104603.html
Лукашенко сообщил о предложении Путина о строительстве орбитальной станции
Лукашенко сообщил о предложении Путина о строительстве орбитальной станции - РИА Новости, 29.05.2024
Лукашенко сообщил о предложении Путина о строительстве орбитальной станции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил присоединиться к строительству орбитальной станции, Минск... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:08
2024-05-29T13:08
2024-05-29T13:08
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил присоединиться к строительству орбитальной станции, Минск обещал подумать. "Россияне начинают строить, мне Путин об этом сказал, свою космическую станцию. Сейчас она международная, куда летела наша космонавт. А они будут строить свою. Президент России сказал: "Если хочешь, присоединяйся, будем вместе делать". Насколько это возможно. Подумаем. Если наши умные люди решатся на это, будем участвовать. Но и это для нас не главное. Нам надо свой сектор сохранить", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Касаясь полетов белорусов в космос, президент Белоруссии сообщил, что договорился с Путиным на этот счет. "Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет - пожалуйста. Мы договорились с россиянами по конкурсу. Пройдете конкурс - будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная", - отметил он. По словам Лукашенко, еще с советских времен Белоруссия имеет свою нишу в космической отрасли. Это в том числе различные спутники, микроэлектроника. "Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. В советские времена мы многое делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов", - отметил он. Президент Белоруссии сообщил также, что республика делает хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи. "Это наша ниша. Мы в этом направлении работаем и будем работать. Плюс микроэлектроника. Мы рачительно сохранили свое производство", - отметил он.
https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949026130.html
https://ria.ru/20240525/putin-1948317613.html
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космос - риа наука, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко сообщил о предложении Путина о строительстве орбитальной станции
Лукашенко: Путин предложил присоединиться к строительству орбитальной станции
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил присоединиться к строительству орбитальной станции, Минск обещал подумать.
"Россияне начинают строить, мне Путин об этом сказал, свою космическую станцию. Сейчас она международная, куда летела наша космонавт. А они будут строить свою. Президент России
сказал: "Если хочешь, присоединяйся, будем вместе делать". Насколько это возможно. Подумаем. Если наши умные люди решатся на это, будем участвовать. Но и это для нас не главное. Нам надо свой сектор сохранить", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Касаясь полетов белорусов в космос, президент Белоруссии сообщил, что договорился с Путиным на этот счет. "Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет - пожалуйста. Мы договорились с россиянами по конкурсу. Пройдете конкурс - будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная", - отметил он.
По словам Лукашенко, еще с советских времен Белоруссия имеет свою нишу в космической отрасли. Это в том числе различные спутники, микроэлектроника. "Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. В советские времена мы многое делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов", - отметил он.
Президент Белоруссии сообщил также, что республика делает хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи.
"Это наша ниша. Мы в этом направлении работаем и будем работать. Плюс микроэлектроника. Мы рачительно сохранили свое производство", - отметил он.